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Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? Üniversiteler ne zaman açılıyor?
Koronavirüs salgını sonrası başlayan uzaktan eğitim ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Üniversite öğrencilereri okullarının ne zaman açılacağını merak ediyor. Yaklaşık 1 yıldır yüz yüze öğretime kapalı olan üniversitelerde bahar döneminde yüz yüze öğretime geçilip geçilmeyeceği merak edilirken, bu konuda iki farklı senaryo tartışılıyor.