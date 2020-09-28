Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Okullarda eğitim ile ilgili karar haftası!

Okullarda ana sınıfı ve birinci sınıflar için 21 Eylül’de başlayan uyum haftası tamamlandı. Okullarda eğitimin ikinci haftasında dersler iki gün, 30’ar dakikadan 5 ders olarak yapılacak. kinci hafta sonunda, salgının seyrine göre başka hangi kademelerde yüz yüze eğitim başlatılacağına karar verilecek. Peki, Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Okullarda eğitim nasıl yapılacak? İşte okullarda yüz yüze eğitim ile ilgili son gelişmeler...

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını nedeniyle başta eğitim ve sosyal hayat olmak üzere hemen hemen her alanda tedbirler alınmaya devam ediliyor. Corona virüs nedeniyle eğitimde yeni dönemi ana sınıfı ve birinci sınıflar haricinde uzaktan devam ediyor. 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı'nın ilk haftasında ana sınıfı ve birinci sınıflar uyum haftası olarak geçti. Diğer kademelerdeki sınıflar için ise hala uzaktan eğitim devam ediyor. Peki, Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Okullarda eğitim nasıl yapılacak? İşte eğitim ile ilgili merak edilenler...

TRT EBA ve canlı dersler kullanılarak tüm sınıflar için 31 Ağustos’ta uzaktan eğitimle, 21 Eylül’de ise ana sınıfı ve ilkokul birinci sınıflarda yüz yüze başlatılmıştı. Okulların açıldığı ilk hafta olan 21-25 Eylül’deki uyum programı, okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul birinci sınıflarda bir gün yüz yüze eğitim şeklinde uygulandı. Uyum haftasından sonra 28 Eylül-2 Ekim’i kapsayan hafta ile sonraki hafta yüz yüze eğitim haftada iki gün, her biri 30’ar dakikalık beş ders saati şeklinde verilecek. Ders saatleri arasında 10’ar dakikalık dinlenme süresi olacak.

BAZI DERSLER EBA’DAN ANLATILACAK

İki haftalık süreçte Türkçe, haftada iki gün üçer ders saati olmak üzere altı ders saati, matematik haftada iki gün birer ders saati olmak üzere iki ders saati, hayat bilgisi haftada iki gün birer ders saati olmak üzere iki ders saati yüz yüze eğitimle verilecek. Bu derslerin yüz yüze işlenemeyen bölümleri ile ilkokul birinci sınıf programındaki diğer dersler ise EBA TV ve EBA portal canlı sınıf uygulamalarıyla uzaktan eğitim sistemleriyle anlatılacak. Salgın nedeniyle okullara zorunlu olmadıkça ziyaretçi kabul edilmeyecek.

VELİ İSTERSE UZAKTAN YAPILABİLECEK

Öğrencinin yüz yüze eğitime katılımının zorunlu tutulmadığı bu süreçte veli, yazılı bir başvuruda bulunmaksızın kendi isteğiyle öğrencisinin uzaktan eğitime devamını sağlayabiliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, hazırlık sürecinde yaptıkları araştırmada, birinci sınıfların velilerine çocuklarını salgın döneminde okula gönderip göndermeyeceklerini sorduklarını ve ‘göndereceğiz’ diyenlerin oranının yüzde 30’larda olduğunu belirterek, “Okullarımızı açtık ve yüzde 70.2’si çocuklarımızı okula gönderdi” açıklamasını yapmıştı. Bakan Selçuk ayrıca ‘Yüz yüze eğitimde ikinci sırada ikinci sınıflar mı var?’ sorusunu yanıtlarken, çabalarının o yönde olduğunu ifade etmişti.

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Eğitimde bugün başlayan ikinci hafta sonunda, salgının seyrine göre başka hangi kademelerde yüz yüze eğitim başlatılacağına karar verilecek.