Bakan Koca üniversiteler için kötü haberi duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, özellikle okullar açılacak mı konusuna açıklık getirdi. Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Okullar, Üniversiteler ne zaman açılacak, Sağlık Bakanı tarih verdi mi?

Kritik Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası Bakan Koca açıklamalarda bulundu. Koca, özellikle yüz yüze eğitim konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Okullar, Üniversiteler ne zaman açılacak, Sağlık Bakanı tarih verdi mi?

Bakan Koca konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

Bu konuyla ilgili Bilim Kurulumuz görüşüyor. Bu hafta bu konuyla ilgili bir cevap vermiş olacağız. Salgının geldiği seyir vakalarının artış içinde olduğu şeklinde. Özellikle yüz yüze eğitimin, uygulamalı eğitimler dışında, bu dönemde başlatılmasının risk teşkil ettiğini söyleyebilirim.Bilim Kurulumuz görüşüyor. Zannediyorum bu hafta konuyla ilgili cevap vermiş olacağız. Şu an salgının geldiği seyir vakaların, son 2 hafta bir artış içinde olduğu, mutasyonların giderek varlığını artırdığı şeklinde.

MEB'DEN LİSTELERİ ALDIK

Yüz yüze eğitime geçecek özellikle ilköğretim okulları için MEB'den listeleri almış olduk. Muhtemelen ay sonuna doğru öğretmenlerimizi de özellikle eğitim başlanacak sınıflar için söylüyorum, aşılama takvimi başlamış olacak.