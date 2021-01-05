İlkokul ortaokul ve liselerin uzaktan eğitim süreci devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) koronavirüs nedeniyle aldığı kararla özel öğretim kurumlarından çeşitli kurslar, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları, motorlu taşıt sürücüleri kursları, iş makineleri sürücü eğitim kursları, hizmet içi eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve mesleki eğitim merkezleri kısıtlamalarına uymak şartıyla yüz yüze eğitime başlayabileceğini duyurdu. Bu kararın ardından milyonlarca öğrenci ve velisi de okullarla ilgili yeni bir karar alınıp alınmadığını araştırıyor. Peki, Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman açılacak? İşte okullarda yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihle ilgili son bilgiler...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) koronavirüsle mücadele kapsamında kurs merkezlerindeki eğitimin ara verilmesi ile ilgili karar hakkında yeni bir açıklama yaptı. MEB 'e bağlı kurslarda kısıtlamalarına uymak şartıyla yüz yüze eğitime başlanabileceği açıklamasının ardından milyonlar okullar ile ilgili yeni bir karar verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Peki, Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman açılacak? İşte okullarda yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihle ilgili son bilgiler...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) özel öğretim kurumlarından çeşitli kurslar, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları, motorlu taşıt sürücüleri kursları, iş makineleri sürücü eğitim kursları, hizmet içi eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve mesleki eğitim merkezleri kısıtlamalarına uymak şartıyla yüz yüze eğitime başlayabileceğini duyurdu.

Bu açıklamanın ardından milyonlarca, veli, öğrenci ve öğretmen okullarda yüz yüze eğitime geçiş planı ile ilgili bilgileri araştırmaya başladı.

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yüz yüze eğitim başlayacağı tarihe ilişkin kısa bir açıklamada bulunan Bakan Selçuk, tarih ile ilgili açıklamalarda bulundu. "Uzaktan eğitimde imkânları ne kadar çok artırsak da bizim isteğimiz okulların yüz yüze açılması" diyen Bakan Selçuk "15 Şubat sonrasında güncel verilere dayalı olarak en doğru kararı uygulayacağız" dedi. UZAKTAN EĞİTİM ÇALIŞMA TAKVİMİNDE DEĞİŞİKLİĞE GİTTİK Uzaktan eğitimde imkânları ne kadar çok artırsak da bizim isteğimiz okulların yüz yüze açılması. Ama bu kararı elbette tek başımıza veremeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında Bakanlar Kurulu 'nda aldığımız karar gereği okullarda yüz yüze eğitime 4 Ocak 2021'e kadar ara vermiştik. Çalışma takviminde bir değişikliğe gittik. İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim-öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak'a kadar devam edecek. İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLIYOR? 25 Ocak'ta başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresini ekledik. İkinci dönem 15 Şubat'ta başlayacak. 15 Şubat sonrasında, Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulu ile istişare halinde, güncel verilere dayalı olarak toplum sağlığı, öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin sağlığı için en doğru kararı uygulayacağız. Ailelerimizin ve öğretmenlerimizin yorgunluğunun, çocuklarımızın okul özleminin farkındayız.

UZMANLAR 'OKULLAR AÇILABİLİR' DİYOR

Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Dekanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan açıklama geldi. Prof.Dr. İlhan yaptığı açıklamalarında; ölümcül seyreden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele sürecinde yılbaşındaki sokağa çıkma kısıtlamasının sonucunun yeni yılda okulların yüz yüze eğitime başlamasında belirleyici faktörlerden biri olacağını bildirdi.

İlhan, ortaokul ve lise öğrencilerine okullarda yapılması öngörülen telafi sınavlarının salgının seyrine etkisine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında bir süre daha yüz yüze eğitime ara verilerek sürecin çevrim içi olarak devam ettiğini hatırlatan İlhan, alınan kararla 4 Ocak 2021 sonrasında okullarda telafi sınavlarının yapılmasının söz konusu olabileceğini belirtti.

OKULA GELENLERDE ENFEKSİYON DAHA AZ GÖRÜLDÜ

İlhan, geçen eylül ve ekim aylarında bir süre yüz yüze eğitime başlandığını hatırlatarak, "O dönem okula gelen ile gelmeyen çocuklar kıyaslandığında, açıkçası okula gelenlerde çok ciddi bir enfeksiyon farkı görülmedi, hatta okula gelenlerde daha az enfeksiyon görüldüğü konusunda bilgiler söz konusu. Bunun da okula gelenlerin daha kontrollü olduğu, maske kullanıma özen gösterdiği, okula gelmeyenlerin ise parka ve dışarıda zaman geçirdiği, bulaşı yüksek olduğu yerlerde bulunduğu yönünde oldu." dedi.

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAMALI?

Mustafa Necmi İlhan, sözlerine şöyle devam etti:

"Okullarda yüz yüze eğitimin 15 şubat sonrası açılması daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Bu durumda da yine kademeli olarak okullar açılmalı. Zaten ona okulları açıldı, daha küçük sınıflardan başlayarak ilerlenecektir. İlkokul, ardından sınava girecek orta ve lise son sınıflar, daha sonra ise ara sınıflar gibi kademeli olarak açılacağı kanısındayım.

Bu dönemde İl Hıfzıssıhha Kurullarına yine çok iş düşecektir çünkü okullar açıldıktan sonra bir okulda hasta sayısı çoğalırsa sınırlı bir kapatma ve uzaktan eğitimle devam edilmesi söz konusu olacaktır. Eylül-Ekim ayında da benzer bir yaklaşım olmuştu."