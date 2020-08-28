Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? 21 Eylül’de hangi sınıf ne zaman aşamalı ve seyreltilmiş olarak yüz yüze eğitime başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, okulların 31 Ağustos’ta başlayacağını ve eğitimin ilk olarak uzaktan yapılacağını açıklamıştı. 21 Eylül’de de öncelikle 8. ve 12. Sınıflarda yüz yüze eğitime başlanacağı iddia edilmişti MEB bu iddiaları yalanlayan bir açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasında; "21 Eylül’de hangi sınıf düzeylerinin “aşamalı ve seyreltilmiş” olarak yüz yüze eğitime başlayacağı henüz netleşmemiştir." ifadeleri kullanıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), hangi sınıf düzeylerinin yüz yüze eğitime başladığı netleşmediğini açıkladı. Okullarda yüz yüze eğitimin 21 Eylül’de 8. ve 12. sınıflarla başlayacağı iddialarına MEB’den yalanlama geldi.

MEB'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bir televizyon kanalı tarafından servis edilen 'MEB’den yüz yüze eğitim duyurusu' şeklindeki son dakika haberi, gerçeği yansıtmıyor. 21 Eylül’de hangi sınıf düzeylerinin 'aşamalı ve seyreltilmiş' olarak yüz yüze eğitime başlayacağı henüz netleşmedi. Bu konuda Bakanlığımız kaynakları tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Bakanlığımız çalışma alanındaki konulara ilişkin resmî iletişim kaynaklarımız tarafından paylaşılmayan, teyit edilmeyen açıklamalara itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz."