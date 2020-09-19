Yüz yüze eğitim nasıl olacak? 21 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitimle ilgili tüm bilgiler...

Pazartesi günü anaokulu ve birinci sınıf öğrencileri için yüz yüze eğitim başlıyor. Ancak halen merak edilen sorular mevcut. Çocukların hangi günler okula gideceği, kaç saat ders yapılacağı, sınıfların nasıl olacağı ve virüsten nasıl korunacakları veliler açısından kafalarda soru işaretleri oluşturuyor. İşte 21 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitimle ilgili tüm bilgiler...

Milli Eğitim Bakanlığı 21 Eylül’de anaokulu ve birinci sınıf öğrencileri için yüz yüze eğitimin ilk ders zilini çalıyor. Ancak velilerin kafasında ‘Çocuklar hangi gün okula gidecek, kaç saat okulda kalacak, virüsten nasıl korunacak’ gibi sorular hâlâ var. İşte cevapları...

2 GÜN OKUL, 5 GÜN EV: Bakanlığın açıklamasına göre, ‘uyum haftası’ adı verilen ilk hafta okul öncesi ve birinci sınıflar haftada 2 gün okula gidip yüz yüze eğitim alacak.

YARIM GÜN KALACAKLAR: Çocuklar 30’ar dakikalık 5 etkinlik saati olarak ders yapacak. Öğrenciler yarım gün okulda kalacak.

YEMEK YOK: Koronavirüsten korunma tedbirleri kapsamında öğrenciler okullarda yemek yemeyecek.

SINIFLAR İKİYE BÖLÜNECEK: Bir sınıf iki gruba ayrılacak, sınıfın yarısı bir gün, yarısı bir başka gün okula gelecek.

ZİYARETÇİ YASAK: Dışarıdan gelebilecek bir bulaş riskinin önüne geçebilmek için okullara kesinlikle ziyaretçi kabul edilmeyecek.

İSTEMEYEN ÇOCUĞUNU GÖNDERMEYECEK: Çocukların okula gönderilmesi konusu da velilerin inisiyatifinde. İsteyen veli çocuğunu dilekçe yazıp okula göndermeyebilecek.

OKUMA YAZMA İÇİN: Bakanlığın özellikle okuma yazmayı öğrenecek birinci sınıf öğrencilerine öncelik tanıması çok doğru bir karar. Çünkü, birinci sınıf öğrencilerinin eğitim hayatlarının bu ilk adımlarında öğretmenleriyle tanışmaları çok önemli. Yazı yazabilmesi için kaleme dokunması, doğru kalem tutması, el kaslarını doğru kullanması ekrandan öğrendiğinden daha iyi olacaktır. Uzmanlar 6 ay eğitimden uzakta kalanların okula uyumda ciddi zorluklar yaşayacaklarını sık sık vurguluyor. İşte bu nedenle bu deneyim çok ama çok önemli. Ses temelli öğrenim için de yüz yüze eğitim şart.

‘OKULUM TEMİZ BELGESİ’: Okullar defalarca dezenfekte edildi, fiziki olarak hazırlandı. Yaklaşık bir aydır açılış provaları sık sık tekrarlandı. Bu dönemde başta özel okullar olmak üzere birçok okul bir hayli masraf yaparak “TSE Okulum Temiz” belgeleri aldı. Umarım okullar açılır ve belgeler de amacına erişir.

SINAV TÜM MÜFREDATTAN: Aileler ve eğitimciler birinci sınıflar kadar sınava girecek 8 ve 12’nci sınıfların da okulda olması gerektiğini düşünüyor. Bakan Ziya Selçuk’un, sınavlarda tüm konulardan sorumlu olunacağını açıklamasının ardından bu konuda da adım atılması şart. Çünkü, Bakan Selçuk’un açıkladığı gibi öğrenciler, merkezi sınavlarda müfredatın tamamından sorumlu olacak. İlkokulda sınav yok ama ortaokul ve lise öğrencilerinin okullarında yüz yüze sınavlarına girmesi öngörülüyor. Randevulu sistemle yapılması planlanan sınavlarda öğrenciler sırayla okula gidip sınava girecek.

OYUNLAR TEMASSIZ

Öğrenciler okulda temassız oyun lar oynayacak. Okula yeni başlayanların eğitimi daha önce oynanmış, çocukların keyif aldığı birbirinden farklı oyunlarla tamamlanacak. Bakanlık bu amaçla hiçbir fiziksel temas içermeyen toplam 60 oyun belirledi. Her oyun çocuklarda tanışma, iletişim, dikkat, hareket ve işbirliği gibi çeşitli edinimleri geliştirmeyi hedefliyor. Çocuğun okul ortamında maske, sosyal mesafe ve kişisel hijyen kurallarını içselleştirmesi isteniyor. İşe birkaç örnek:

İSMİNİ SÖYLE

1-2’nci sınıflar için hazırlanan oyunun süresi 10-15 dakika. Sınıfta veya açık havada öğrencilerin mesafeye uygun olarak ayakta çember olabilmeleri için durmaları gereken yerler tebeşir ya da boya yardımıyla belirlenir. Çember oluşturulduktan sonra isim söylenirken her isim için farklı bir hareket yapılır. Örneğin, ‘Tol’ derken aynı anda eller birbirine bir kere vurulur. ‘-ga’ derken parmaklar şıklatılır. Ardından öğrencilerin de aynısını tekrar etmeleri istenir.

SEKSEK

Açık alanda öğrenci sayısına göre seksek oyunu için alan oluşturulur. Öğrenciler iki ya da dörderli gruplara ayrılır. Ardından ‘renk, hayvan, şarkı, yiyecek, gün, mevsim’ gibi kelimelerin yazılı olduğu kağıtlar sek sek karelerine yapıştırılır. Öğrenciden taşı attığında taşın geldiği karede yazan ifadeye göre en sevdiği rengi/hayvanı/şarkıyı söylemesi ve ardından taşı bir sonraki kareye atarak ilerlemesi istenir. Eğer taşı kareye atamazsa sıra bir sonraki öğrenciye geçer.

TAHMİN ET

Sınıfta veya açık alanda oynanabilecek oyun için sosyal mesafe kuralına uygun olarak öğrencilerin durmaları gereken yerler belirlenir. Ardından gönüllü bir öğrenci ebe olarak seçilir. Ebe gözünü kapatır. Daha sonra öğrencilerden biri ebenin yanına gelerek konuşur ve kendini tanıtan özellikleri söyler. Ebenin bu kişiyi tahmin etmesi istenir. Doğru tahmin ederse ebe değişir, edemezse ebe yeniden devam eder.

MASKE, MESAFE...

Sınıfta ya da açık alanda öğrencilerin duracakları yerler belirlenir. Öğretmen “Maske” dediğinde öğrenciler üzerine değdirmeden ellerini maskeye yaklaştırır. “Mesafe” dediğinde kollarını iki yana açarlar. “Temizlik” dediğinde ise ellerini yıkıyormuş gibi hareket yaparlar.

BAY SAĞLIK

Öğretmen öğrencilere “Sağlıklı olmak için nelere

dikkat etmeliyiz?” sorusunu sorar. Onların düşüncelerini ifade etmelerini sağlar. Daha sonra öğretmen role girmek için gözlük, şapka, önlük giyerek “Ben Bay Sağlık” der ve kendini tanıtır. Öğretmen cümlelerine “Bay sağlık der ki...” diyerek başlar ve öğrencilerin bunu tamamlamasını ister. Örneğin, “Bay Sağlık der ki maske takarım.”

KİM YOK

Sınıfta ya da açık alanda oynanan oyun için öğrencilerin yerleri belirlendikten sonra bir ebe seçilir ve gözleri bağlanır. Öğrencilerden biri saklanır. Öğrenci saklandıktan sonra ebenin gözleri açılır ve kimin saklandığını bulması istenir.

TARLADA AÇAN ÇİÇEKLERE TEV’DEN BÜYÜK DESTEK

“Tarlada Açan Gurur Çiçekleri”ne Türk Eğitim Vakfı (TEV) kucak açtı. 29 Ağustos tarihli yazımda dört gençten bahsetmiştim. Dördü de mevsimlik işçi olarak tarlalarda ter döküyorlardı. Ama asıl önemli ortak yanları içinde bulundukları zor koşullara rağmen ulaştıkları başarıydı. Tarlada çalışan bu dört genç bu yıl girdikleri üniversite sınavında yüksek puanlara ulaşmıştı. TEV Genel Müdürü Yıldız Günay, 4 gence destek vermek için harekete geçtiklerini söyledi. Rona Yırcalı Başkanlığındaki Yönetim Kurulu bir an önce harekete geçme konusunda görüş birliğine vardı. TEV Genel Müdürü Günay, şunları söyledi: “Yönetim kurulumuzun kararı ile hemen çocukların okulları ve aileleri ile temasa geçtik. 21 Eylül’de başlayacak başvuru sürecine onları da dahil ettik. Sadece bu dördüne değil, bölgede onlar gibi olan onlarcasına kucak açmaya hazırız. Bu çocuklarımız 9 ay boyunca ayda 700 lira alacaklar. Ayrıca TEV akademi adı altında uzaktan öğrenim platformumuzda hem kişisel hem de akademik gelişimleri için destek vereceğiz. TEV’den eskiden burs almış olan bugünün yöneticileri de bu gençleri birebir destekleyecek. Yönetim Kurulu üyemiz Prof. Dr. Bahadır Erdem, 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazanan Hacer Aksoy’a mentorluk yapacak.Diyarbakır Ergani’de yaşayan ve İzmir Demokrasi Üniversitesi Diş Hekimliği’ni kazanan Hacı Aksoy, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazanan ikizi Hacer Aksoy, Ergani Ziyaret Köyü’nde yaşayan, İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ni kazanan Mehmet Yavuz Arat, Viranşehir ’den Ordu ’da fındık toplamaya giden ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ni kazanan Zeynep Kırmızıgül’e öğrenim hayatları boyunca destek vermeyi arzuluyoruz.

BAŞVURULAR 21 EYLÜL’DE

Önümüzdeki haftadan itibaren üniversite burs başvurularını bekliyoruz. İstisnasız tüm başvuruların internet ortamında tamamlanması gerekiyor. Bu nedenle öğrencilere özellikle yardımcı olmak üzere rehber öğretmenlerimizi, bölgelerindeki halk evlerine, okullara başvurup, destek olmaya davet ediyoruz. Bu yıl 7500 öğrenci bu burslardan yararlanacak.

KORONA VEFA FONU

Bu dönem aynı zamanda ‘Korona Kahramanlarına Vefa Fonu’ ile korona fonu başvurularını da kabul ediyoruz. Bu fonla koronadan vefat eden sağlıkçıların çocuklarına, tüm vefat edenlerin ihtiyaç içinde olan çocuklarına, korona yüzünden ciddi olarak iş göremez hale gelenlerin çocuklarına burs veriyoruz. Bu başvurular da sonraki hafta başlayacak. Burs başvuruları için adresimiz:

Hürriyet/Nuran Çakmakçı