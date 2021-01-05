Yüz yüze eğitim kararı! Bakan Selçuk duyurdu, tarih...

BU ZOR GÜNLERİ AŞMAK İÇİN ÇALIŞMAK HEPİMİZİN GÖREVİ

Bugünleri aşabilmek için de salgın kurallarına azami şekilde uymak hepimizin insani görevidir. Salgının seyrini belirleyen toplumsal davranışlarımız okullarımızın kapalı ya da açık olmasında son derece belirleyicidir. Bunu aklımızdan çıkarmayalım.

MİLLİ EĞİTİMDE CANLI SINIF ÖZELLİĞİNİ GELİŞTİRİYORUZ

EBA dijital internet platformumuza yeni özellikler kazandırılması, EBA'nın erişiminin ve tüm kesimlerce kullanımının daha da artırılması ve daha etkin bir öğrenme platformu haline gelmesi öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. 2012 yılında hayata geçen EBA, sürekli büyüyen, yeni özellikler kazanan bir platform oldu. Kullanıcıları daha detaylı analiz edebilen ve bu sayede öğrenciyi hedefine daha doğru şekilde yönlendirebilen bir platformumuzun olmasını amaçlıyoruz.