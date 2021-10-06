Yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika 'ses tonu' uyarısı

Sabah gazetesinin haberine göre, Covid-19 önlemeleriyle yapılacak yüz yüze eğitimlerde üniversitelerde birçok değişik uygulama hayata geçirilecek. Örneğin amfi ve sınıflarda akademisyenler daha kısık sesle ders anlatacak. Damlacık yayılımını önlemek için birçok üniversitede akademisyenlere "Yüksek sesle ve hızlı konuşarak ders anlatmayın. Damlacık yayılımı yüksek seste 2.5 metreye kadar ulaşabilir" uyarısı yapıldı. Hocalar dersleri maskeyle anlatacak. Ancak maske çıkarılması gereken durumlarda yüksek sesle ders veremeyecek.

Üniversitelerde alınacak diğer önlemler ise şöyle:

ZORUNLU PCR TESTİ

-Bazı üniversiteler, akademisyen ve öğrencilerin kampüslere girişinde aşı ya da PCR testini zorunlu tutacak. Aşı olmayan öğrenci ve akademisyenlerden kampüse girmeden 72 saat öncesine ait PCR testi istenecek.

-Üniversitelerde dersliklerde, kampüslerde, toplantı salonlarında maskeye, mesafe ve temizliğe dikkat edilecek. Özellikle kapalı alanlarda sürekli maske kullanımı sağlanacak.

-Kampüs içinde ortak kullanım alanları düzenli olarak temizlenecek.

Sosyal faaliyetler mümkün olduğunca açık havada yapılacak.

Sınıf içinde oturma düzeninde kişiler arası en az 1 metre mesafe konulacak. Ders içeriğine, faaliyet ve uygulamalara göre mesafe artırılacak.

-Derslik ve laboratuvarların havalandırmasına özellikle özen gösterilecek.

BLOK DERSLER KALKIYOR

-Dersler mümkün olan en az sayıda kişi ile yapılacak.

-Blok ders yerine dersler arasında salonun büyüklüğüne göre, en az 10 dakika ara verilerek ortamın havalandırılması sağlanacak.

-Damlacık oluşturması nedeniyle şarkı söyleme koro çalışması, tiyatro provaları gibi yüksek sesle yapılan faaliyetler için küçük derslikler ve sınıflar yerine büyük salonlar tercih edilecek.

-Damlacıkların yayılmasına yol açabileceği için mümkün mertebe içerde kişiler olduğunda klima ve vantilatör kapalı olacak.