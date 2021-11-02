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Yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika kararı! Bakan Özer duyurdu...
Yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika açıklaması Bakan Özer'den geldi. Milyonlarca öğrenciyi çok yakından ilgilendiriyor. Uzaktan eğitimin sona erip okullarda yüz yüze eğitimin başlamasının adından pek çok kişi sürecin nasıl devam edeceğini merak ediyordu. Bakan Özer sıklıkla okullardaki son durumla ilgili kamuoyunu bilgilendiriyordu. Bakan Özer tarafından yapılan yeni açıklamada yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika kararı duyuruldu.