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Yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika açıklaması! Yeni karar...

13 Temmuz 2021 Salı - 14:54 | Son Güncelleme : 13 07 2021 - 14:54

Yüz yüze eğitim ile ilgili yeni karar resmi olarak bildirildi. Milyonlarca öğrenci bekliyordu. Yüz yüze eğitim ile ilgili gelen son açıklamada tarihler netleşti. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerdeki yaz okullarında gelecek yıldan itibaren yüz yüze, bu yaz döneminde ise uzaktan öğretim yapılabileceğini bildirdi.


Yükseköğretim Yürütme Kurulu, 7 Temmuz 2021 tarihli toplantısında  üniversitelerdeki yaz okulu eğitimini ele aldı ve yaz okullarında uzaktan öğretim  yöntemlerinin uygulanmaması yönünde karar verdi. Ancak üniversitelerin yaz öğretimi akademik takvimini belirlemesi ve  bazı üniversitelerin de yaz öğretimi eğitimlerini başlatması üzerine bugün  toplanan Yükseköğretim Yürütme Kurulunda alınan yeni karar, üniversitelere yazı  ile bildirildi.
 
Yükseköğretim Yürütme Kurulu, 7 Temmuz 2021 tarihli toplantısında  üniversitelerdeki yaz okulu eğitimini ele aldı ve yaz okullarında uzaktan öğretim  yöntemlerinin uygulanmaması yönünde karar verdi. Ancak üniversitelerin yaz öğretimi akademik takvimini belirlemesi ve  bazı üniversitelerin de yaz öğretimi eğitimlerini başlatması üzerine bugün  toplanan Yükseköğretim Yürütme Kurulunda alınan yeni karar, üniversitelere yazı  ile bildirildi.
 

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