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Yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika açıklaması! Milyonlarca öğrenci...
Yüz yüze eğitim ile ilgili uzmandan son dakika açıklaması geldi. Milyonlarca öğrencinin beklediği yüz yüze eğitim 6 Eylül'de başlıyor. Fakat uzun süredir yüz yüze eğitimden muaf kalan öğrencileri bazı uyum sorunları bekliyor. Uzmanlar yüz yüze eğitimde beklenen uyum sorunları ve çözümlerini tek tek sıraladı. İşte yüz yüze eğitim ile ilgili tüm merak edilenler...
Yüz yüze eğitim ile ilgili flaş açıklama! Yaklaşık 1.5 yıldır uzaktan eğitim gören öğrencilerin okula uyum sorunu yaşayabileceğine dikkat çeken uzmanlar, öğrencilerin ilk kez okula başlıyormuş gibi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.