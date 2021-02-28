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Yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika açıklaması! Erteleme...

28 Şubat 2021 Pazar - 13:56 | Son Güncelleme : 28 02 2021 - 14:28

Milyonlarca öğrenci yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağını merak ediyordu. Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim ile ilgili bir açıklama geldi. Öğrenci ve veliler merakla bekliyordu. Bakan Selçuk, 1 günlük erteleme için tüm vatandaşlardan özür dileyen Bakan Selçuk, 'Bazı illerimizde son birkaç günde tespit edilen hızlı vaka artışı yeniden değerlendirme zorunluluğunu doğurmuştur' dedi. İşte Milli Eğitim Bakanı'nın açıklamaları...


Milyonlarca öğrenci merakla bekliyor. Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Bakan Selçuk'tan yeni bir açıklama gedli. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılma  takviminde yaşanan 1 günlük erteleme için vatandaşlardan özür diledi. 
 
Selçuk, Twitter'daki paylaşımında, şunları kaydetti:
 
"Okulların açılma takviminde yaşanan 1 günlük erteleme için tüm  vatandaşlarımızdan özür dilerim. Bazı illerimizde son birkaç günde tespit edilen  hızlı vaka artışı yeniden değerlendirme zorunluluğunu doğurmuştur. Sağlık  önceliğimiz. Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ederim."
 
  
 
    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 1 Mart'ta eğitim öğretime geçişi  planlanan tüm okullarda yüz yüze eğitim ve sınavlara 2 Mart'ta, illerin salgın  koşullarına göre başlanacağını açıklamıştı.
 
 
 

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