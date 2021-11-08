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Yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika açıklaması! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu...

Yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika açıklaması! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu...