Yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika açıklaması! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu...
08 Kasım 2021 Pazartesi - 19:56 | Son Güncelleme : 08 11 2021 - 20:15
Yüz yüze eğitim ile ilgili flaş açıklama! Milyonlarca öğrenci ve veli merak ediyordu. 'Okullar kapanacak mi?' sorusu en çok merak edilen konular arasında yer alıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası yüz yüze eğitim ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Okullar kapanacak mı? tartışması sona ermelidir. Yüz yüze eğitim kesinlikle devam edecektir." ifadelerini kullandı.
Yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika açıklaması! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası canlı yayında duyurdu. Milyonlarca öğrencinin merak ettiği soru yanıtını buldu.
Yüz yüze eğitimle ilgili tartışmalara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Okullar açık mı kalacak kapanacak mı tartışması artık sona ermelidir. Okullardaki yüz yüze eğitim-öğretim kesinlikle devam edecektir." dedi.