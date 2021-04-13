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Yüz yüze eğitim ile ilgili flaş karar! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

13 Nisan 2021 Salı - 18:54 | Son Güncelleme : 13 04 2021 - 19:03

Milyonlarca kişi merak ediyordu, yüz yüze eğitimle ilgili açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: "Eğitimde sınav sürecinde olan 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitimle faaliyetlerini sürdürecektir."


Yüz yüze eğitimle ilgili açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğitimde sınav sürecinde olan 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitimle faaliyetlerini sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

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