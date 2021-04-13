Yüz yüze eğitimle ilgili açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğitimde sınav sürecinde olan 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitimle faaliyetlerini sürdürecektir." ifadelerini kullandı.
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- Yüz yüze eğitim ile ilgili flaş karar! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu
Yüz yüze eğitim ile ilgili flaş karar! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu
13 Nisan 2021 Salı - 18:54 | Son Güncelleme : 13 04 2021 - 19:03
Milyonlarca kişi merak ediyordu, yüz yüze eğitimle ilgili açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: "Eğitimde sınav sürecinde olan 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitimle faaliyetlerini sürdürecektir."
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