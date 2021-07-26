Yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika açıklaması! 6 Eylül'de...

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor. Yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. Koronavirüs salgınında normalleşme sürecine girilmesi ile birlikte okulların eylül ayında açılması gündeme geldi. Ancak yeni varyantların ortaya çıkması ve salgında yeni dalganın beklenmesi 'Okullar eylülde açılmayacak mı?' sorusunu akıllara getirdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un okulların eylülde açılmasının beklendiğini açıklamasının ardından yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih ile ilgili yeni açıklamalar geldi. İşte detaylar...

Milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veli merakla bekliyor. Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Bakan Selçuk, son olarak Twitter’da “Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yeni döneme eylül ayında başlayacağız inşallah. Aşı olan herkes, kendi sağlığının takipçisi ve yüz yüze eğitime başlama sürecinin destekçisidir” ifadelerine yer verdi. Çünkü artan vakalar sonrasında birkaç gündür okulların durumu tartışılıyor. Türk Tabipleri Birliği (TTB) de Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) salgında yeni varyantlar ve yeni zirveleri de göz önüne alarak acilen bir eğitim eylem planı oluşturması önerisi yaptı. TTB’nin açıklamasında aksi takdirde okulların açıldıktan kısa süre sonra kapanacağına dikkat çekildi. Peki, okullar 6 Eylül’de açılabilir mi? Bu soruyu Milliyet'ten Mine Özdemir Güneli eğitim sendikalarına sordu. Cevaplar şöyle:

‘Mevcutlar azaltılmalı’

Eğitim İş Sendikası Genel Başkanı Orhan Yıldırım, 6 Eylül’de okulların açılabilmesi için bulaş riski ve vaka sayısının eylül ayı itibariyle kabul edilebilir bir seviyede olması gerektiğine dikkat çekerek şunları dedi:

“Vaka sayılarındaki artış 3040 binli rakamlara ulaşırsa, okulların açılması konusu, Sağlık Bakanlığı ve MEB ’in yeniden gözden geçirmesi gereken bir sürece girer. Eğitimciler ikinci aşısını oldu, 16 yaş üstü çocuklarımız aşılandı. Bizi endişelendiren MEB’in okullarda bulaş riskini azaltma noktasındaki hazırlık durumu. Bununla ilgili herhangi bir çalışma yok. 54-55 bin okuldan 4’te 1’inde ikili eğitim devam ediyor. 40-50 civarında öğrencinin olduğu kalabalık sınıfların mevcudu, çocukların yoğun şekilde okulda ortak alanları kullanması bulaşı artırmada risk oluşturuyor. Tekli eğitimde bile 40’ın üzerinde öğrencinin olduğu sınıflar var. Kabul edilebilir seviye 20. Geçen yıl binin üzerinde özel okul kapandı. Bu okulları, MEB kiralayarak sınıfları kullanabilir ve bulaş riski aşağı çekilebilir. Okullardaki yardımcı personel sayısı yetersiz. İŞKUR ’dan kadro talep edilerek ihtiyaç karşılanabilir. Sağlık Bakanlığı ’nın yayınladığı illere göre vaka sayılarını dikkate alarak Milli Eğitim Bakanı, örneğin “100 binde 50’nin altına düşmemiş yerlerde yüz yüze eğitime geçmeyeceğiz” diyebilir. Bu, en azından önümüzü görmemizi sağlar.”