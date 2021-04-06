Yüz yüze eğitim ile ilgili peş peşe kararlar! Tek tek açıkladılar...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldığı bir okul ziyaretinde yüz yüze eğitimle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, her an değişimleri izlediklerini ve buna göre karar aldıklarını bildirerek, valiliklerin il hıfzıssıhha kurullarıyla yaptıkları değerlendirmeler sonucu her ile özgü kararların alındığına dikkati çekti ve şunları kaydetti: "Bu süreçte emek verenlere teşekkür ediyorum çünkü zor bir süreç yaşıyoruz ama bunu hep birlikte başarıp atlatacağımıza inanıyoruz. Bir taraftan aşı süreci devam ediyor. Her gün, her an değişimleri izleyerek ortak kararlar almaya çaba gösteriyoruz. İstiyoruz ki önümüzdeki süreçte yüz yüze eğitime çok daha katılımlı, çok daha yüksek bir şekilde devam edelim. Bu koşullar bir an önce düzelsin. Önceliğimiz tabii ki yüz yüze eğitim. Salgın şartlarını dikkate alarak okulları açık tutma isteğimize rağmen diğer ülkelere baktığımızda daha fazla kapalı olduğunu görüyoruz ama bu, sağlık öncelik prensibimizden kaynaklanıyor." dedi. Peki, Hangi illerde yüz yüze eğitime ara verildi?

Normalleşme adımlarının yeniden atılmasının ardından vakalar tekrar fırladı ve pek çok kent kırmızıya döndü. Vakaların artışı ile birlikte bazı illerde yüz yüze eğitime ara verildi. Vaka sayısı artan kentlerde art arda yüz yüze eğitime ara verildiği haberleri gelmeye devam ediyor. Peki, Hangi illerde yüz yüze eğitime ara verildi?

ANKARA’DA OKULLAR İLE İLGLİ KARAR VERİLDİ

İlimizde salgının seyri; vaka sayılarında yaşanan değişiklikler, hastane genel ve yoğun bakım doluluk oranları ile uygulamaya konulan tedbirlerin salgınla mücadeledeki etkililiği gibi hususlar çerçevesinde sürekli olarak gözlenmekte ve gerekli değerlendirmeler yapılarak tedbirler alınmaktadır. Gelinen aşamada ilimizde özellikle son bir hafta içerisinde ve genç nüfustaki Covid-19 vaka sayılarındaki yükseliş, eğitim ve öğretimde bir takım ek tedbirler alınmasını gerekli kılmıştır. Bu bağlamda, 5 Nisan2021 tarihi itibariyle ilimiz genelinde;

Okul öncesi eğitim kurumlarında ve özel eğitim okullarında tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilmesine,

Birleştirilmiş sınıflı okullarda ve kırsal mahalle ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilmesine,

Destekleme ve yetiştirme kurslarında, yüz yüze eğitime devam edilmesine,

İlkokullarda eğitimin 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim şeklinde devam etmesine,

Ortaokullarda 5,6,7. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesine,

Ortaokul 8.sınıfların haftada 12 ila 22 saat olacak şekilde seyreltilmiş yüz yüze eğitime devam etmesine,

Lise hazırlık, 9,10,11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesine,

Sınıfların seyreltilmiş gruplar hâlinde haftada 16-24 saat olarak yüz yüze eğitime devam etmesine,

Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okulu ve sınıflarının tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam etmesine,

Okullardaki sınav uygulamalarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda gerçekleştirilmesine,

Yüz yüze eğitime katılımın veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilmesine,

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 30.03.2021 tarihli ve 2021-16 sayılı kararı ile sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliğin kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300’ü geçmemek üzere ilgili kurum ve kuruluşların yetkililerince her türlü tedbir alınarak (etkinlik tarihi ilgili makamlara daha önce bildirilen toplantıların hafta sonları da dahil olmak üzere) yapılabilmesinin devamına karar verilmişti. Gelinen aşamada 5 Nisan 2021 tarihi itibariyle;

Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklerin kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300’ü geçmemek üzere ilgili kurum ve kuruluşların yetkililerince her türlü tedbir alınarak sadece hafta içi günlerde yapılabilmesine, sokağa çıkma yasağının uygulanacağı hafta sonlarında etkinlik tarihi ilgili makamlara daha önce bildirilmiş toplantılar da dahil olmak üzere yapılmamasına, Ayrıca denetim faaliyetlerinin kesintisiz yürütülmesi amacıyla yukarıda belirtildiği şekilde kişilerin bir araya gelmesine neden olacak her türlü etkinliğin Valilik veya Kaymakamlıklara (ilgili mevzuatında başkaca bir hüküm bulunmadığı takdirde en az üç gün öncesinden) e- başvuru sistemi üzerinden ya da doğrudan dilekçeyle bildirilmesi sağlanarak bu kurum ve kuruluşlarca yapılacak etkinliklerde belirlenen kurallara ve kişi ve alan sınırlamalarına riayet edilip edilmediğinin denetim ekiplerince kontrol edilmesine,

Kaymakamlıklar ve ilgili kurumlarca konuya gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, Oy birliği ile karar verildi.

YALOVA'DA EĞİTİM İLE İLGİLİ FLAŞ BİR KARAR ALINDI

Koronavirüs vakalarının hızla arttığı Yalova'da eğitim ile ilgili flaş bir karar alındı. İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısı sonrası yapılan açıklamada, "İlimizde vaka sayısı artışının önlenmesi amacıyla tüm resmi ve özel eğitim kurumlarının, özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okulları/sınıfları ve okul öncesi eğitim kurumları ile 8 ve 12. sınıflar hariç resmi ve özel tüm okulların 1, 2, 3 ve 4. sınıflarının 7 Nisan 2021 tarihinden itibaren uzaktan eğitime geçilmesine oy birliği ile karar verildi." denildi.

Yalova İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında resmi ve özel okulların 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda yarından itibaren uzaktan eğitime geçileceğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin Vali Muammer Erol başkanlığında toplandığı bildirildi.

Açıklamada, şunlara yer verildi:

"Salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu risk yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçilmelidir. Bu kapsamda, ilimizde vaka sayısı artışının önlenmesi amacıyla tüm resmi ve özel eğitim kurumlarının, özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okulları/sınıfları ve okul öncesi eğitim kurumları ile 8 ve 12. sınıflar hariç resmi ve özel tüm okulların 1, 2, 3 ve 4. sınıflarının 7 Nisan 2021 tarihinden itibaren uzaktan eğitime geçilmesine oy birliği ile karar verildi."

ESKİŞEHİR DE UZAKTAN EĞİTİM KARARI ALDI

Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında eğitim kurumlarının 8 ve 12. sınıfları haricinde uzaktan eğitime geçilmesi kararını aldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Eskişehir'de vaka sayısı artışının önlenmesi amacıyla özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okulları ve okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm eğitim kurumlarının 8. ve 12. sınıfları hariç uzaktan eğitime geçilmesine karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, park, bahçe, tematik park, mesire alanları gibi yoğunluk oluşturan alanlara girişler ile restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya, çay bahçeleri gibi yeme-içme yerlerinde gün, nişan, doğum günü gibi sosyal mesafeyi azaltıcı etkinliklerin kısıtlanmasına, izin verilmeyen etkinliklerin denetim ekiplerince yoğun olarak denetlenmesi kararlaştırıldığı kaydedildi.

ERZURUM VALİLİĞİ DE AÇIKLAMA YAPTI

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, Erzurum İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Erzurum Valisi Okay Memiş başkanlığında olağanüstü toplanarak bazı kararlar aldığı belirtildi.

Açıklamada, 1 Mart 2021'de toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar ile kontrollü normalleşme dönemi olarak adlandırılan, illerin belirlenmiş kriterler doğrultusunda düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak 4 gruba ayrıldığı ve il bazlı tedbirlerin de bu risk gruplarına göre belirlendiği bir sürece girildiği hatırlatıldı.

Erzurum'da salgının seyrine değinilen açıklamada, vaka sayılarında yaşanan değişiklikler, hastane genel ve yoğun bakım doluluk oranları ile uygulamaya konulan tedbirlerin salgınla mücadeledeki etkililiği gibi hususlar çerçevesinde sürekli olarak gözlendiği ve değerlendirmeler yapılarak tedbirler alındığı anlatıldı.

Gelinen aşamada kentte özellikle son bir haftada genç nüfustaki Kovid-19 vaka sayılarındaki yükseliş, eğitim ve öğretimde bir takım ek tedbirler alınmasının gerekli kılındığı bildirilen açıklamada, 7 Nisan itibarıyla alınan kararlar şöyle açıklandı:

Okul öncesi eğitim kurumlarında ve özel eğitim okullarında tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilecek.

Birleştirilmiş sınıflı okullarda, kırsal mahalle ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilecek.

8. ve 12. sınıflar ile mezunlara yönelik destekleme ve yetiştirme kurslarının salgın tedbirleri çerçevesinde yüz yüze eğitime devam edecek, bu kurslarda görevli yönetici, öğretmen ve öğrencilerin hafta sonu kısıtlamalardan muaf tutulacak.

İlkokullarda eğitimin 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim düzeninde devam edecek.

Ortaokullarda 5, 6, 7. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek.

Ortaokul 8. sınıflarda haftada 12 ila 22 saat olacak şekilde seyreltilmiş yüz yüze eğitime devam edilecek.

Lise hazırlık, 9, 10, 11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek.

12. sınıfların seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16 ila 24 saat olarak yüz yüze eğitime devam edecek.

Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okulu ve sınıfları tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecek.

Okullardaki sınav uygulamaları salgın tedbirleri çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda gerçekleştirilecek.

Yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilecek.

Açıklamada, mülki idare amirlikleri ve ilgili kurumların uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için tedbir alacağına dikkat çekildi.

AFYONKARAHİSAR DA EĞİTİME UZAKTAN DEVAM EDİLMESİNE KARAR VERİLDİ

Afyonkarahisar Valiliği Hıfzıssıhha Kurulu tarafından kentteki bir ilkokulda görünen korona virüs vakalarından dolayı eğitim ve öğretime uzaktan eğitim ile devam edilmesine karar verildi.Kurul Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek başkanlığından toplandı. Toplantıda salgınla mücadelenin etkin bir şekilde sürdürülmesi amacı ile tedbirlerin arttırılmasına karar verilirken, bu doğrultuda Osmangazi mahallesindeki Nurten Telek İlkokulu’nda 12 Nisan’a kadar eğitim öğretimine uzaktan öğretim şeklinde sürdürülmesine karar verildi.

İNEBOLU’DA 5, 6 VE 7. SINIFLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Kastamonu'nun İnebolu İlçesi’nde CDVID-19 tedbirleri kapsamında 5, 6 ve 7’nci sınıflarda uzaktan eğime geçilmesine karar verildi. Kaymakam Selçuk Yosunkaya başkanlığında yapılan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, ilçe merkezindeki 5, 6 ve 7. sınıflarda yüz yüze eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlçe genelinde müdürlüğümüze bağlı okullarda öğretmen, öğrenci ve diğer personelde Kovid-19 vakalarında artış nedeniyle 7 Nisan'dan itibaren merkez ortaokullar ile imam hatip ortaokulunda uzaktan eğitime geçilmiştir." ifadesine yer verildi. İnebolu'da daha önce de 9, 10 ve 11’inci sınıflarda yüz yüze eğitime ara verilmesi kararlaştırılmıştı.

KARABÜK VE SAKARYA'DA 3 OKULDA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Karabük ve Sakarya'da COVID-19 vakası görülen 3 okulda eğitime ara verildi. Karabük ve Sakarya'da iki özel eğitim uygulama okulu ile bir ilkokulda, COVID-19 vakalarının görülmesi üzerine uzaktan eğitime geçildi.

Karabük Valiliği tarafından Mehmet Mescier Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Karabük Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun bazı personellerinde COVID-19 tespit edildiği ve temaslı sayısının fazla olduğu belirtildi.

Mehmet Mescier Özel Eğitim Uygulama Okulu 5 Nisan, Karabük Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun da 7 Nisan itibariyle 10 gün süreyle uzaktan eğitime geçti.

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde de Tekstil İşverenler Sendikası Halit Narin İlkokulu'nda da 10 öğretmenin COVID-19 test sonucunun pozitif çıkması üzerine uzaktan eğitime geçildi.

Ferizli Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü: "Bir öğretmen arkadaşımızın da temaslı çıkmasının ardından İlçe Hıfzıssıhha Kurulu olarak öğrencilerimizin tamamının uzaktan eğitime geçirilmesine karar verildi. Öğretmen arkadaşlarımız da evlerinde karantinaya alındı. Öğrencilerimiz ise devamlı Toplum Sağlık Merkezimiz tarafından takip edilmektedir." açıklamasını yaptı.