Yüz yüze eğitim ile ilgili flaş karar! Tarih belli oldu

Milyonlarca öğrenci merakla bekliyordu. Açıklama geldi. Yüz yüze eğitime ara verildi. 17 Mayıs tarihine kadar yüz yüze eğitim ve sınavlar yapılmayacak. YÖK duyurdu. Üniversitelerde yüz yüze eğitime 17 Mayıs tarihine kadar ara verildi.

Tam kapanma kararı ile birlikte yüz yüze eğitime de ara verildi. İlkokul, ortaokul ve liselerden sonra şimdi de üniversitelerde yüz yüze ğitim ve sınavlara ara verilerek uzaktan eğitim sürecine geçildi.

YÖK tarafından açıklama yapıldı. Üniversitelerde 17 Mayıs tarihine kadar yüz yüze eğitim yapılmayacak. Sınavlar ise uzaktan yapılacak.

YÖK tarafından tüm üniversiteye gönderilen metinde şöyle denildi;