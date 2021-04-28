28 Nisan 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.391 -0.08 EURO 9,8980 -0.35
USD 8,1950 -0.13 ALTIN 464,940 -0.88
CANLI BORSA
TÜMÜ

Yüz yüze eğitim ile ilgili flaş karar! Tarih belli oldu

28 Nisan 2021 Çarşamba - 12:30 | Son Güncelleme : 28 04 2021 - 12:41

Milyonlarca öğrenci merakla bekliyordu. Açıklama geldi. Yüz yüze eğitime ara verildi. 17 Mayıs tarihine kadar yüz yüze eğitim ve sınavlar yapılmayacak. YÖK duyurdu. Üniversitelerde yüz yüze eğitime 17 Mayıs tarihine kadar ara verildi.


Tam kapanma kararı ile birlikte yüz yüze eğitime de ara verildi. İlkokul, ortaokul ve liselerden sonra şimdi de üniversitelerde yüz yüze ğitim ve sınavlara ara verilerek uzaktan eğitim sürecine geçildi. 

YÖK tarafından açıklama yapıldı. Üniversitelerde 17 Mayıs tarihine kadar yüz yüze eğitim yapılmayacak. Sınavlar ise uzaktan yapılacak. 

YÖK tarafından tüm üniversiteye gönderilen metinde şöyle denildi;

"Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin 26 Nisan 2021 tarihinde yapılan toplantısında salgın tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 17:00 den 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05:00'e kadar bütün yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze eğitimlere ara verilerek uzaktan eğitime geçilmesi, yüz yüze yapılması planlanan sınavların 17 Mayıs sonrasına ertelenmesi veya çevrimiçi yapılması, bu süre zarfında özellikle uygulamalı eğitim faaliyetleri ile ilgili oluşabilecek eksikliklerin yükseköğretim kurumlarımızın imkanları doğrultusunda gerekirse hafta sonları da değerlendirilerek bilahare telafi edilmesi hususunda gerekli titizliğin gösterilmesi rica olunur."
 
 
 

ETİKETLER

Yüz yüze eğitim yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor yüz yüze öğretim yüz yüze eğitim tarih üniversite yüz yüze eğitim üniversite yüz yüze öğretim yasak normalleşme yasaklar ne zaman kalkıyor sokağa çıkma yasağı sokağa çıkma kısıtlaması
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.