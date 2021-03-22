Yüz yüze eğitim ile ilgili flaş karar! Peş peşe duyurdular...

Vaka sayıları artıyor. Yüz yüze eğitim ile ilgili illerden peş peşe kararlar geliyor. Kırşehir'de iki okulda vaka görülmesinin ardından yüz yüze eğitim 14 gün süreyle yapılmayacak. Sinop'ta, bir okulda, Çorum’un Osmancık ilçesinde ve Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde de bazı okullarda koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle yüz yüze eğitime 14 gün ara verildi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 201 bin 215 testte 22 bin 216 vaka, 981 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 117 kişi hayatını kaybederken, 19 bin 494 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 36 milyon 556 bin 589, toplam vaka sayısı 3 milyon 35 bin 338, toplam vefat sayısı 30 bin 178, toplam ağır hasta sayısı 1644, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 844 bin 681 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 23,3, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

4 İLDE YÜZ YÜZE EĞİTİME 14 GÜN ARA

Vaka sayıları artarken illerden de peş peşe kararlar geliyor. Kırşehir Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Kovid-19 vakalarıyla ilgili karar aldığı belirtildi.Kent merkezindeki Prof. Dr. İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi ve Fatımatüz Zehra Kız Anadolu İmam-Hatip Lisesinde, Kovid-19 vakasına rastlanması ve temaslıların bulunması nedeniyle değerlendirme yapıldığı kaydedildi.Açıklamada, "Bulaşın önlenmesini sağlamak, kamu sağlığını korumak ve salgını kontrol altında tutmak amacıyla bahse konu okullarımızda 14 gün süreyle yüz yüze eğitime ara verilmesine, bu süreçte uzaktan eğitime devam edilmesine karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Sinop'ta, bir okulda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmesi üzerine eğitime 14 gün ara verildi. Çorum’un Osmancık ilçesinde ve Kastamonu 'nun Ağlı ilçesinde de bazı okullarda koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle yüz yüze eğitime 14 gün ara verildi. Gelen son dakika haberine göre; Kırşehir'de iki okulda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmesinin ardından yüz yüze eğitim 14 gün süreyle yapılmayacak.Valilikten yapılan açıklamada, merkezde bir ortaokulda Kovid-19 vakasına rastlanılması üzerine okulda yüz yüze eğitime 14 gün ara verildiği belirtildi.

ÇORUM'DA 3 OKULDA EĞİTİME ARA

Çorum'un Osmancık ilçesinde, eğitim kurumlarındaki koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle 3 okulda yüz yüze eğitime 14 gün ara verildi. Öğretmen, öğrenciler ve personeller de ev ve yurt karantinasına alındı.Osmancık İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, İlçe Kaymakamı Ayhan Akpay başkanlığında olağanüstü toplanıp, özellikle eğitim kurumlarındaki artış eğiliminde olan vaka sayıları kapsamında bir dizi kararlar aldı. Karar kapsamında; pozitif vakaların ve temaslı sayılarının yüksek olması nedeniyle ilçedeki Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu, Orgeneral Ahmet Çörekçi İlkokulu ve Orgeneral Ahmet Çörekçi Yatılı Bölge Okulu'nda 14 gün süreyle eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı. Tedbir alınan bahse konu 3 okulda uzaktan eğitime devam edilmesine karar verilirken, öğretmen, personel ve öğrenciler de ev karantinası altına alındı. Yatılı okuldaki öğrencilerin ise bulundukları yurtta izolasyona alındığı duyuruldu.

Osmancık Kaymakamlığı'ndan alınan kararla ilgili yapılan açıklamada da "İlçemiz Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu, Orgeneral Ahmet Çörekçi İlkokulu ve Orgeneral Ahmet Çörekçi Yatılı Bölge Okulu'nda Covid-19 pozitif ve temaslı sayılarının yüksek olması sebebiyle; 21.03.2021 tarihi saat 05.00'den başlayarak 14 gün süreyle adı geçen okullarda eğitime ara verilmesine, okulların kapatılmasına ve eğitime 'Uzaktan Eğitimle' devam edilmesine. Temaslı olan ve halen okulun yurdunda kalan öğrencilerin yurtta izolasyona alınmalarına, diğer öğrenci, öğretmen ve personellerin evlerinde kendilerini izolasyona almalarına oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.