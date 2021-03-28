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Yüz yüze eğitim ile ilgili flaş karar! 9, 10 ve 11. sınıflarda...

AA |  28 Mart 2021 Pazar - 12:33 | Son Güncelleme : 28 03 2021 - 12:33

Yüz yüze eğitim ile ilgili önemli bir karar verildi. Yazılı açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada yüz yüze eğitime ara verildiği duyuruldu. 9, 10 ve 11. sınıflarda uygulanacak. Pazartesi günü uzaktan eğitim başlayacak. 23 Nisan'a kadar devam etmesi planlanıyor. Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında 9, 10 ve 11. sınıflarda yüz yüze eğitime ara verildiği bildirildi.


Yüz yüze eğitim ile ilgili flaş karar!  Açıklama yapıldı. İnebolu Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Kaymakam Selçuk  Yosunkaya başkanlığında yapılan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, ilçede  Kovid-19 salgını kapsamında risk gruplarına göre alınacak tedbirlerin görüşüldüğü  belirtildi.
 
Açıklamada, "29 Mart Pazartesi gününden itibaren ortaöğretim  okullarının 9, 10 ve 11. sınıflarında tüm derslerin uzaktan eğitim yoluyla  yapılmasına, işletmelerde beceri eğitimine gidecek yoğunlaştırılmış eğitim gören  öğrencilerin not işlemlerinin maske, mesafe ve hijyen koşulları sağlanarak 23  Nisan'a kadar tamamlanmasına karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.
 
Cide İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun, Kaymakam Ömer Sağlam başkanlığında  yaptığı toplantıda da Birol Durası Anadolu Lisesi'ndeki bir öğrenciden alınan PCR  testinin pozitif çıkması nedeniyle 12/C sınıfında 10 gün süreyle yüz yüze eğitime  ara verilmesi kararlaştırıldı.
 
  
 
 
 

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