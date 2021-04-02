Yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika açıklaması! Bakan Selçuk duyurdu

Yüz yüze eğitim ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama geldi. Yüz yüze eğitim oranlarına ilişkin bilgi verildi. Bakan Selçuk önceliklerinin yüz yüze eğitim olduğunu belirterek, okulları açık tutma isteğine rağmen diğer ülkelerdeki kapalılık durumuna dikkat çekti. Selçuk, "Valiliklerimiz, İl Hıfzısıhha Kurullarıyla beraber değerlendirmeler yapıyorlar ve her ile özgü kararlar alıyorlar. Bir taraftan aşı süreci devam ediyor. Toplumumuzda her gün her an değişimleri izleyerek ortak kararlar almaya çaba gösteriyoruz, istiyoruz ki önümüzdeki süreçte yüz yüze eğitime doğru çok daha katılımlı bir şekilde devam edelim, koşullar bir an önce düzelsin." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Düzce'de yaptığı okul ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu. Yüz yüze eğitim oranlarına ilişkin de bilgi veren Selçuk şunları söyledi:

"İlkokullarda yüzde 80'lerin üzerinde, ortaokullarda yüzde 76, liselerde de yüzde 70 civarında bir katılım var. Çok üzücü bir şekilde bu artışları izliyoruz ama okullara devam konusunda da artışlar devam ediyor.

Kosta Rika, İstatistikler yükseldiğini gösteriyor. Bizim en önemli önceliğimiz yüz yüze eğitim fakat OECD ülkeleri içerisinde Slovakya Kolombiya gibi ülkelerden sonra en çok okulların kapalı olduğu ülkeler arasında ilk 5'te yer alıyoruz. Bu, sağlık önceliği prensibimizden kaynaklanan bir yaklaşım" dedi.

"BİZİM ÖNCELİĞİMİZ YÜZ YÜZE EĞİTİM"

Bakan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü: "Valiliklerimiz, İl Hıfzısıhha Kurullarıyla beraber değerlendirmeler yapıyorlar ve her ile özgü kararlar alıyorlar. Tüm valilerimize, ekiplerimize teşekkür ediyorum. Zor bir süreç yaşıyoruz ama bunu hep birlikte atlatacağımıza inanıyoruz. Bir taraftan aşı süreci devam ediyor. Toplumumuzda her gün her an değişimleri izleyerek ortak kararlar almaya çaba gösteriyoruz, istiyoruz ki önümüzdeki süreçte yüz yüze eğitime doğru çok daha katılımlı bir şekilde devam edelim, koşullar bir an önce düzelsin. Bizim önceliğimiz tabii ki yüz yüze eğitim ama salgın şartlarını dikkate alarak, okulları açık tutma isteğimize rağmen, diğer ülkelere baktığımızda daha fazla kapalı olduğunu görüyoruz ama bu yine sağlık öncelik prensibimizden kaynaklanan bir şey. Bu zor dönemde bir teşekkür de velilerimize."