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Yüz yüze eğitim için son dakika kararı! 12-15 yaş, bugün resmen açıklandı...
Milyonlarca öğrenci ve veli bekliyordu yüz yüze eğitim ile ilgili çok önemli adım atıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ilk ve orta öğretimde okulların belirlenen tarihte açılacağı, yüz yüze eğitimin bütün sınıflarda ve haftada 5 gün verileceği mesajı vermişti. Sağlık Bakanlığı yüz yüze eğitim için çok önemli adımı duyurdu. Buna göre tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımlandı. Peki aşlama nasıl olacak, işte detaylar...
Pandemiden en çok etkilenen ve uzun süre yüz yüze eğitimden uzak kalan çocukların okullarına kavuşması için çalışmalar tüm hızı ile devam ediyor. Kamuoyunda en çok merak edilen konular ise "Okullar zamanında açılacak mı?Açılacaksa yüz yüze eğitim mi, yoksa hibrit mi olacak" şeklinde sıralandı.