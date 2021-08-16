Yüz yüze eğitim için son dakika kararı! 12-15 yaş, bugün resmen açıklandı...

Pandemiden en çok etkilenen ve uzun süre yüz yüze eğitimden uzak kalan çocukların okullarına kavuşması için çalışmalar tüm hızı ile devam ediyor. Kamuoyunda en çok merak edilen konular ise "Okullar zamanında açılacak mı?Açılacaksa yüz yüze eğitim mi, yoksa hibrit mi olacak" şeklinde sıralandı.