Yüz yüze eğitim, fahiş fiyat, ek tedbirler... Milyonlar nefesini tuttu! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Cumhurbaşkanlığı kabinesini topluyor. Bakanlar Kurulu'nun yoğun gündemi dikkat çekerken Kovid-19'da son durumun yanı sıra bir süredir gündemde olan fahiş fiyatlar da masadaki yerini koruyan konulardan oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fahiş fiyatların önüne geçileceğini söylemesinin ardından konuyla ilgili çok yönlü hazırlıklar yapıldı ve hamleler yapılmaya başlandı. Fahiş fiyatla mücadele başta olmak üzere birçok konu kabine gündemine olacak.