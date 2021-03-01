Yüz yüze eğitim ertelendi mi, iptal mi oldu? 2 Mart’ta okullarda yüz yüze eğitim başlayacak mı ne zaman? Cumhurbaşkanı yüz yüze eğitim açıklaması!

Milyonlarca kişi bekliyordu, bugün belli oldu. Kabine toplantısından sonra 'normalleşme' adımlarına ilişkin açıklama yapıldı. Toplantıda yüz yüze eğitime geçiş, kafe ve restoranların açılması, gara operasyonu gibi konular gündeme alındı. Lokanta, restoran ve kafe sahipleri ile öğrenci ve velilerin gözü kulağı Beştepe'deydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün yapılan Kabine toplantısı sonrası beklenen açıklama geldi. Okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor, başlayacak? Yüz yüze eğitim ertelendi mi, iptal mi oldu?

Korona virüsle mücadelede yerinde karar dönemi başladı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde ikinci kez yeni normale geçişin yol haritasını belirledi. Geçen hafta gerçekleştirilen Koranavirüs Bilim Kurulu toplantısında, normalleşme, aşılama, mutant virüs, okulların durumu ve 65 yaş kısıtlamasına kadar birçok konu ele alınmış, daha önce 1 Mart'ta açılacağı duyurulan devlet anaokulları ile tüm özel ve devlet okullarında ilkokul 1,2,3,4. sınıflar, 6. ve 8. sınıfların açılması ise Kabine toplantısı sonrasına bırakılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapılan Kabine Toplantısı’nda merakla beklenen il il normalleşme adımları, esnafa yönelik tedbirlerin esnetilmesi ve okulların durumu ile ilgili kararlar belli oldu. Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak, başlıyor? Yüz yüze eğitim ertelendi mi, iptal mi oldu? 2 Mart’ta okullarda yüz yüze eğitim başlayacak mı? Okullarda yüz yüze eğitim detayları…

Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

8 ve 12.sınıflarda eğitim öğretim açılacak. Düşük ve orta riskteki illerde diğer kademelerde de eğitime başlanılacaktır. Liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacak.