Yüz yüze eğitim devam edecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine toplantısı sona erdi. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dış ilişkiler ve yurt içi gündem ile ilgili açıklamalarda bulundu. Özellikle eğitim ile ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzaktan yürütülen eğitim faaliyetlerinin yüz yüze eğitimin yerini almadığını dile getirdi. Peki, Yüz yüze eğitim devam edecek mi? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları...

Kabine toplantısı sona erdi. Kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısında konuşulan konulara ilişkin bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın sürecinde eğitim ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yüz yüze eğitim ile ilgili açıklamaları…

'YÜZ YÜZE EĞİTİMDE KARARLIYIZ'

"Eğitim en çok yatırım yaptığımız alanlardandır. Uzaktan yürütülen eğitim faaliyetlerinin yüz yüze eğtiimin yerini alamadığını gördük.

Bu sebeple yüz yüze eğitim konusunda kararlı bir tutum ortaya koyduk. 6 Eylül'de başlayan eğitim faaliyetleri alınan tedbirlere uygun bir şekilde başarıyla devam ediyor.

Yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından elbette aksaklıklar olmuştur. Bunlarda ilgili kurumlarımız tarafından giderilmiştir. Yüz yüze eğitimin aksamaması için 722 milyonluk ödeneği yerlerine ulaştırdık."