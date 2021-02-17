Yüz yüze eğitim başlayacak mı? 1 Mart'ta okullar açılacak mı? Kabine Toplantısı sona erdi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri merak ediyor!

Milyonlarca vatandaşın gözü kulağı Kabine Toplantısı’na çevrildi. Kritik toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Sokağa çıkma yasağının bitip bitmeyeceği, saatlerde esneme olup olmayacağı, restoran ve lokantaların açılıp açılmayacağı, yüz yüze eğitim başlayıp başlamayacağı merak konusuydu. Ara tatil 15 Şubat’ta sona erdi, ikinci dönem başladı. Köy okullarında tam zamanlı yüz yüze eğitime geçilirken ilkokullar, ortaokullar ve liseler ne zaman açılacak sorusu merak ediliyordu. Peki, yüz yüze eğitim başlayacak mı? 1 Mart'ta okullar açılacak mı?

Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak açıklama merakla bekleniyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda yeni tip korona virüs (COVID-19) salgınıyla ilgili değerlendirmeleri ayrıntılı bir şekilde yaptıklarını belirterek, yeni kararı açıkladı. Yüz yüze eğitim başlayacak mı? 1 Mart'ta okullar açılacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz günlerde ikinci dönem okullarda yüz yüze eğitim süreci hakkında yaptığı açıklamada ikinci dönem okullar açılacak mı sorusuna, "Bu ilk adımı takip edecek diğer adımımız, 1 Mart'ta okul öncesi, özel eğitim, ilkokul ile lise ve üniversite giriş sınavlarına hazırlanan 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz için okulların kapısını açmak olacak. Ayrıca il ve ilçe merkezlerinde salgının yaygınlık durumuna göre belirlenen ölçütler uyarınca okul risk değerlendirmesi yapılarak tüm sınıf düzeylerinde okullarımızı açma konusunda da ilin kendi koşulları doğrultusunda kendi adımını atabilmesi için gerekli hazırlıkları yapıyoruz. Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla işlenmeye devam edilecek." şeklinde yanıt vermişti.

Ayrıca, geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamalarda “Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı ilkokul ve ortaokul kademesinde eğitim veren özel eğitim okulları ve özel eğitim anasınıfları ile diğer okullar bünyesindeki özel eğitim sınıflarında da 1 Mart itibarıyla haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılmaya başlanacak. Bilim ve Sanat Merkezleri de programları dahilinde yüz yüze eğitime geçecek. Özel eğitim okulları ve sınıfları, özel gereksinimli öğrenciler için de aynı tarihten itibaren yüz yüze eğitim vermeye başlayacak. İlkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarındaki yüz yüze ve uzaktan eğitimlerde bir ders 30 dakika, teneffüsler ise onar dakika olacak.” ifadeleri kullanılmıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TOPLANTI SONRASI AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. 3 saat süren Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı.

Salgının seyrine göre, normalleşme adımlarını da atıyoruz. Okullarımızda kademeli olarak yüz yüze eğitime geçişin müjdesini paylaştık. Yoğun kar yağışı sebebiyle bazı illerimizde geçiş ertelenmiş olsa da bu süreç devam edecektir. Salgının dünya, ülkemiz ve şehirlerimiz bazındaki seyrini ayrıntılı olarak tekrar değerlendirdik. Kimi şehirlerimizde hala sıkıntının ciddi düzeylerde olduğunu gördük.