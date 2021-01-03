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Yüz yüze eğitim açıklaması! Telafi sınavları...

AA |  03 Ocak 2021 Pazar - 14:16 | Son Güncelleme : 03 01 2021 - 14:39

Milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veli merak ediyordu. Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Koronavirüs salgını sonrası uzaktan eğitime geçişle birlikte, yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih araştırılıyor. Öğrenciler özellikle telafi sınavlarının yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Yüz yüze eğitim ve telafi sınavları ile ilgili önemli bir açıklama yapıldı. Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Dekanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, ölümcül seyreden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele sürecinde yılbaşındaki sokağa çıkma kısıtlamasının sonucunun yeni yılda okulların yüz yüze eğitime başlamasında belirleyici faktörlerden biri olacağını bildirdi. Telafi sınavları ile ilgili de bilgi veren İlhan, alınan kararla 4 Ocak 2021 sonrasında okullarda telafi sınavlarının yapılmasının söz konusu olabileceğini belirtti.


Milyonlarca öğrencinin beklediği tarih açıklandı. 4 Ocak'tan sonra başlaması gündemde. Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp  Fakültesi Dekanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa  Necmi İlhan, ortaokul ve lise öğrencilerine okullarda yapılması öngörülen  telafi sınavlarının salgının seyrine etkisine ilişkin değerlendirmede bulundu.
 
Kovid-19 ile mücadele kapsamında bir süre daha yüz yüze eğitime ara  verilerek sürecin çevrim içi olarak devam ettiğini hatırlatan İlhan, alınan  kararla 4 Ocak 2021 sonrasında okullarda telafi sınavlarının yapılmasının söz  konusu olabileceğini belirtti.
 
İlhan, geçen eylül ve ekim aylarında bir süre yüz yüze eğitime  başlandığını hatırlatarak, "O dönem okula gelen ile gelmeyen çocuklar  kıyaslandığında, açıkçası okula gelenlerde çok ciddi bir enfeksiyon farkı  görülmedi, hatta okula gelenlerde daha az enfeksiyon görüldüğü konusunda bilgiler  söz konusu. Bunun da okula gelenlerin daha kontrollü olduğu, maske kullanıma özen  gösterdiği, okula gelmeyenlerin ise parka ve dışarıda zaman geçirdiği, bulaşı  yüksek olduğu yerlerde bulunduğu yönünde oldu." dedi.
 
Okulların, hastalıktan korunmaya yönelik ciddi önlemler aldığını  belirten İlhan, bu kapsamda okulların maske temin ettiğini, dezenfektan  kullanımına dikkat edildiğini, havalandırma ile düzenli temizlik yapıldığını,  teneffüslerin ayarlandığını ve bir arada olunmasından kaçınıldığını anlattı.
 
Prof. Dr. İlhan, "Öğrencilerin toplu şekilde bir arada bulunması söz  konusu olmadığında okulda bulaş azalacaktır. Yine aynı koşullar söz konusu olduğu  takdirde bu dönem için de yine okulda bulaş ihtimali azalacaktır." diye konuştu.
 
"Kısıtlama ile hastalık seyrinde ciddi bir düşüş olmasını  öngörüyoruz"
 
İlhan, okulların yüz yüze eğitime açılmasında hastalık seyrinin  belirleyici olduğunun altını çizerek, yılbaşındaki sokağa çıkma kısıtlamasının  sonuçlarının 2 hafta içinde kendini göstereceğini ifade etti.
 
 Prof. Dr. İlhan, şunları kaydetti:
 
"Kısıtlama ile hastalık seyrinde ciddi bir düşüş olmasını öngörüyoruz.  Zaman zaman maalesef ihlallerle karşılaşılmış olmasına rağmen ülke genelinde uyum  oranı yüksekti. Uzun süredir hafta içi ve hafta sonu kısıtlamaların ardından elde  edilen olumlu sonucun, yılbaşı haftasını kapsayan yaklaşık 3,5 gün süren  yasaklarla birlikte daha belirgin olarak kendini göstereceğini bekliyoruz. Bu  nedenle yılbaşındaki sokağa çıkma kısıtlamasının sonucu okullarda yüz yüze  eğitimin başlamasında belirleyicilerden olacak."
 
Mustafa Necmi İlhan, sözlerine şöyle devam etti:
 
"Okullarda yüz yüze eğitimin 15 şubat sonrası açılması daha doğru bir  yaklaşım olacaktır. Bu durumda da yine kademeli olarak okullar açılmalı. Zaten  ona okulları açıldı, daha küçük sınıflardan başlayarak ilerlenecektir. İlkokul,  ardından sınava girecek orta ve lise son sınıflar, daha sonra ise ara sınıflar  gibi kademeli olarak açılacağı kanısındayım.
 
Bu dönemde İl Hıfzıssıhha Kurullarına yine çok iş düşecektir çünkü  okullar açıldıktan sonra bir okulda hasta sayısı çoğalırsa sınırlı bir kapatma ve  uzaktan eğitimle devam edilmesi söz konusu olacaktır. Eylül-Ekim ayında da benzer  bir yaklaşım olmuştu."
 
Hastalıktan korunmada maske, fiziksel mesafe ve hijyen kuralına tam  uyum sağlanmasının önemine işaret eden İlhan, velilerin de çocukları okula  getirip giderken araba içinde dahi maske takması, okul sonrası hijyene dikkat  etmesi gerektiğini vurguladı.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

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