Yüz şekline uygun burun estetiği

Burun estetiği ameliyatı dünya çapında en sık yapılan işlemdir. Yüzün ortasında yer aldığı için hem yüz ifadeniz hem de doğal güzelliğiniz üzerinde en büyük etkiye sahip organdır. Bu nedenle iyi yapılmış bir burun operasyonu hem sağlık hem de estetik açıdan çok önemlidir. Burun ameliyatının amacı profilinize uygun bir burun yapmaktır. Kişinin tercihine göre burun ucu, burun köprüsü, burun kökü veya burun delikleri yeniden şekillendirilebilir. Solunumla ilgili sorunlar da düzeltilebilir.

Burun operasyonu kişiye özel planlanmalıdır. Herkese aynı burnu yaptırmak istemek yanlış olur. Yüz bütün olarak değerlendirilmelidir. Bu nedenle burun ameliyatında dikkat edilmesi gereken en önemli husus, burnun hem doğal görünümüne hem de işlevselliğine dikkat etmektir.

Burun tasarımının önemi

Estetik burun ameliyatının (rinoplasti) amacı, burnu yüzle uyumlu hale getirmek için değişiklik yapmaktır. Hasta solunum güçlüğü çekiyorsa bunlar operasyon sırasında düzeltilebilir. Burun uzatılabilir veya kısaltılabilir, küçültülebilir veya büyütülebilir, burun deliklerinin şekli veya burun köprüsü değiştirilebilir, burun asimetrisi düzeltilebilir. Burun ucu yükseltilebilir, daraltılabilir veya genişletilebilir.

Rinoplasti yöntemi

Burun ameliyatlarının çoğunda kesiler burun deliklerinin içerisine yapılarak uygulanır. Kesi, cerrahın kemiği ve kıkırdağı kesmesine, tıraş etmesine, yeniden şekillendirmesine ve görünümünü değiştirmesine izin verir. Burun yumruğu bir keski veya testere benzeri bir alet kullanılarak çıkarılır ve daha sonra her iki taraftaki burun kemikleri daha dar bir köprü oluşturmak için birbirine yaklaştırılır. Gerekli durumlarda kıkırdak ve burun ucunu küçültür ve daha iyi bir kontur sağlanır.

Estetik burun ameliyatı (Rinoplasti) iki farklı teknikle yapılabilir: açık rinoplasti ve kapalı rinoplasti.

Açık rinoplasti tekniğinde burun delikleri arasındaki deride küçük bir kesi yapılarak burun derisi açılır. Kapalı rinoplasti tekniği direkt olarak burun deliklerinden yapılır. İki teknik birbirinden çok farklıdır ve deneyimli doktorlar tarafından yapılmalıdır.

Kapalı rinoplasti tekniğinde tüm kesiler burun içinden yapılır ve burun derisinde dışarıdan kesi yapılmaz. Bu teknikte burun ucundaki kıkırdaklar daha az travmatize olur, ödem ve şişlik daha çabuk geçer, asimetri daha az görülür.

Burun operasyonu genel anestezi altında yapılır ve yaklaşık 1,5-2 saat sürer. Operasyon sonrası ağrı hissedilmez. Hasta bir gece kalır ve ertesi gün taburcu edilir. Ameliyattan sonra ilaçla tedavi edilen hafif ağrı hissedilebilir. Morlukları ve şişlikleri önlemek için hastanın yüksek bir yastık üzerinde uyuması ve gözlerine buz koyması önerilir. Buruna takılan ve nefes alma imkanı sunan splintler 1 hafta içinde çıkarılır. 2-3 hafta içinde iyileşme büyük oranda tamamlanır. Tam iyileşme ise birkaç ay sürer.