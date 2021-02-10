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Yüz binlerce öğretmeni ilgilendiriyor! Ek ders ücreti, tayin ve...

10 Şubat 2021 Çarşamba - 15:55 | Son Güncelleme : 10 02 2021 - 15:55

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan ile bir araya geldi. Talip Geylan'ın Yönetici Atama Yönetmeliği, atama bekleyen öğretmenlerin talepleri, ek ders ücreti ödemelerinde yaşanan sorunlar ile kontenjan yetersizliği nedeniyle mazeret durumu ve isteğe bağlı tayin talepleri konuları Bakan Selçuk'a iletildi.


Türk Eğitim-Sen'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Selçuk,  Genel Başkan Geylan'ı makamında kabul etti.
 
Geylan, Türk Eğitim-Sen ve SODİMER iş birliğiyle gerçekleştirilen  "Dünyada ve Türkiye'de Güncel Gelişmeler Işığında 2023'e Doğru Dijital Eğitim  Çalıştayı" raporunu Bakan Selçuk'a takdim ederek, çalıştaya ilişkin bilgi verdi.
 
Talip Geylan, UNESCO Milli Komisyonu'nun desteğiyle 22-24 Ocak'ta  düzenlenen ve yeni dönem eğitim sistemine ışık tutacak çalıştaya, Türkiye'den ve  yurt dışındaki 40 üniversiteden 100'e yakın akademisyenin yanı sıra öğretmen ile  okul yöneticilerinin katıldığını bildirdi.
 
Çalıştayın Dijital Eğitimin Felsefesi ve Sosyolojisi, Dijital Eğitim  ve Öğretim Programları, Dijital Eğitimin Yönetimi, Dijital Eğitimde Öğretmen  Yetiştirme, Dijital Eğitimde Materyal Geliştirme, Dijital Eğitimde Yapay Zeka ve  Etik, Dijital Eğitim ve Öğretmen-Öğrenci-Veli Psikolojisi, Dijital Eğitimde Ölçme  Değerlendirme şeklinde 8 ana başlık etrafında gerçekleştirildiğini ifade eden  Geylan, sadece salgın döneminde değil, salgın sonrasında da dijital eğitimin,  eğitim sürecinin göz ardı edilemez ve ayrılmaz bir parçası olacağını belirtti.
 
Geylan, "Türk eğitim sistemine çok değerli katkılar sunacağına  inandığımız çalıştayın kapsamlı raporu ve sonuçlarını Milli Eğitim Bakanı Sayın  Ziya Selçuk'a sunduğumuz gibi YÖK, üniversiteler, TBMM Milli Eğitim Komisyonu  üyeleri, siyasi partiler ve eğitimle ilgili tüm paydaşlarla da paylaşacağız."  bilgisini verdi.
 
YÖNETİCİ ATAMA YÖNETMELİĞİ SIKINTILARI ANLATILDI!
 
Geylan, görüşmede, Yönetici Atama Yönetmeliğindeki değişiklik  yapılması gereken konulara ve eğitimin sorunlarıyla ilgili yaşanan sıkıntılara da  dikkati çekti. Tüm atama ve görevlendirmelerde liyakatin esas alındığı adaletli  bir sistem ihdas edilmesinin önemine değinen Geylan, eğitim yönetiminin,  sendika-vakıf-cemiyet görünümlü çetelerin tahakkümünden kurtarılması gerektiğini  ifade etti.
 
ATAMA BEKLEYEN ÖĞRETMENLER VE İSTEĞE BAĞLI TAYİN TALEPLERI 
 
Atama bekleyen öğretmenlerin taleplerini de gündeme getiren Geylan, bu  ay atama sayısı ve takviminin bir an önce açıklanmasını istedi.
 
Geylan, kontenjan yetersizliği nedeniyle mazeret durumu ve isteğe  bağlı tayin talepleri karşılanmayan meslektaşlarının durumunu da dile getirerek,  isteğe bağlı tayin talebinin bir an önce hayata geçirilmesini talep etti.
 
EK DERS ÜCRETİ ÖDEMELERİNDE YAŞANAN SORUNLAR
 
Talip Geylan, mevcut hak ve kazanımlarının baki kalması şartıyla  öğretmenlik mesleğinin saygınlığını artıran ve öğretmenlik mesleğinin statüsünü  sağlam bir zemine kavuşturacak düzenlemenin de yapılması gerektiğini ifade etti.
 
Şube müdürlüğü sınavının da bir an önce gerçekleştirilmesini isteyen  Geylan, Bakan Selçuk'a teftiş sistemi ve maarif müfettişlerinin sayısının  artırılması ve ek ders ücreti ödemelerinde yaşanan sorunları da iletti.
 

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