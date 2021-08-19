Yüz binlerce öğrenciye kötü haber! Büyük zam geldi

Yüz binlerce öğrenciye kötü haber! Zam geldi. Yüzde 28 oranında artış gösterdi. Pandemi ile birlikte yaşam koşulları değişti. Yeni normal hayatla birlikte yasaklar kalktı, okullar ve üniversiteler Eylül’de açılmaya hazırlanıyor. Üniversite öğrencileri şimdiden kiralık ev arayışına girdi. Öğrencilerin yoğun olduğu iller içerisinde yıllık kira artış oranı yüzde 5 ile yüzde 28 arasında artış gösterdi. İşte illere göre kiralık ev fiyatları...