Gazetevatan.com » Ekonomi » Yüz binlerce kişiyi kapsıyor! Yapmayan ceza ödeyecek, 5 yıl geçerli...
Yüz binlerce kişiyi kapsıyor! Yapmayan ceza ödeyecek, 5 yıl geçerli...
Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor. Genelge yayımlandı ve tarih verildi, artık zorunlu. 5 yıl geçerli olacak. Yapmayan ceza ödeyecek. Araç da kullanamayacak. Ticari araç sürücüleri için psikoteknik belgesinin olması mecburi hale getirildi. 01 Ocak tarihinden itibaren psikoteknik test raporu olmayan sürücülere 1180 lira ceza uygulanacak. Rapor almak için merkezlerde fiyatlar 170 ile 220 lira arasında değişiyor. 50 lira civarı psikiyatri muayenesiyle birlikte toplam 250 lira gibi bir ücret ödeniyor. 5 yıl geçerli yani yıllık ortalama 34 liraya denk geliyor.