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Yüz binlerce kişiyi kapsıyor! Süresi uzatılacak, başvuru detayları...

Yüz binlerce kişiyi kapsıyor! Süresi uzatılacak, başvuru detayları... Yüz binlerce vatandaşı çok yakından ilgilendiriyor. O sözleşmeler uzatılacak. Gerekçeli olarak uzatma talebinde bulunulması halinde 9 ayı aşmayacak şekilde uygulanacak. Alım yapılıyor. Geçici gelir desteği de sağlanmış oluyor. Başvurular İŞKUR üzerinden yapılıyor. Başvuru için bazı şartları taşımak gerekiyor. Artık özel sektör de devreye girecek.
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