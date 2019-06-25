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Yüz binlerce kişi bekliyordu! Bugün başladı 4 gün sürecek...

AA |  25 Haziran 2019 Salı - 9:48 | Son Güncelleme : 25 06 2019 - 10:43

Bakan Selçuk, Sosyal Çalışma Programı başvuru tarihini açıkladı, ‘üniversiteli gençlerimiz başvurularını 25-28 Haziran tarihleri arasında internet üzerinden yapabilecek’ dedi.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt  Selçuk, üniversitelileri iş hayatına hazırlamak için başlatılan Sosyal Çalışma  Programlarına (SÇP) başvurunun bugün başladığını bildirdi. 
 
Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, SÇP'ye açıköğretim, yüksek  lisans ve doktora öğrencileri hariç akademik ortalaması 2 ve üzeri olan bütün  üniversite öğrencilerinin başvurabileceğini belirtti.
 
Başvuruların İŞKUR'un internet sitesi üzerinden kabul edildiğini  aktaran Selçuk, şu bilgileri verdi:
 
"Üniversite öğrencilerinin çalışma hayatıyla tanışmalarını sağlamak ve  onlara çalışma disiplini kazandırmak maksadıyla düzenlenecek Sosyal Çalışma  Programları için bugün başlayan başvurular, 28 Haziran'da sona erecek. Öğrenciler  programa katıldıkları her bir gün için 67 lira 36 kuruş almaya hak kazanacak.  Ayrıca katılımcıların çalıştıkları süre kadar emekliliklerine etki edecek  sigortalarını karşılayacağız."
 
SÇP'nin, gençleri geleceğe hazırlamayı hedefleyen yeni aktif iş gücü  piyasası araçlarından biri olacağına işaret eden Selçuk, "Bu program sayesinde  gençlerimiz yaz tatillerini, sosyal sorumluluk bilinçlerini artırıp verimli bir  şekilde değerlendirecekler. Ayrıca cep harçlıklarını çıkaracaklar ve  emekliliklerine sayılacak sigortalılıkları yapılacak." ifadesini kullandı.
 
Amaç mezun olduktan sonra iş hayatına girişleri kolaylaştırmak
 
Programların temmuz, ağustos ve eylülde, 3 ay süreyle düzenleneceğini  belirten Selçuk, program süresinin öğrencilerin tatil süresince kendilerine zaman  ayırabilmeleri maksadıyla haftada 3 gün ile sınırlandırıldığını vurguladı.
 
SÇP ile öğrencilerin toplumsal faydanın yüksek olduğu hizmetlere  katılarak iş tecrübesi edineceğine dikkati çeken Selçuk, şunları kaydetti:
 
"Temmuz ayı itibarıyla başlayacak Sosyal Çalışma Programları ile asıl  maksadımız üniversite öğrencisi gençlerimizin iş hayatına girişlerinde en az  teknik beceriler kadar önemli olan takım içinde çalışma, organize olabilme,  iletişim kurabilme, analitik düşünme gibi sosyal becerilerini geliştirerek mezun  olduktan sonra iş hayatına girişlerini kolaylaştırmaktır."
 
Programlardan bu yaz döneminde en fazla 39, öğrencilik hayatı boyunca  ise toplamda 90 gün faydalanılabileceğini açıklayan Selçuk, şu ifadeleri  kullandı:
 
"Kültürel mirasın restorasyonu, korunması ve tanıtılması,  kütüphanelerin bakımı ve düzeni, kamu kurumlarının kültürel ve sosyal  hizmetlerinin desteklenmesi alanlarında Sosyal Çalışma Programlarını  düzenleyeceğiz."
 

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