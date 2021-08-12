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Yüz binlerce çalışanı kapsıyor! Asgari ücretliye 500 lira zam! Hesaplara yatıyor
Yüz binlerce çalışan ilgilendiriyor. Asgari ücret alan yüz binlerce vatandaşa 500 lira zam. Kamu işçileri için yürütülen toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlandı. Toplam 315 bin asgari ücretli çalışan için 500 lira iyileştirme yapılması benimsenirken, bu rakamın üzerine yılın ilk yarısı için yüzde 12, ikinci yarısı içinse yüzde 5 artı enflasyon farkı verilecek. Ayrıca işçilere bu yıl ilk kez çalıştıkları her yıl için 7 lira hizmet zammı verilecek. Toplu sözleşmeler 600 binden fazla çalışanı kapsıyor.
Yüz binlerce çalışanın maaşına zam! Hesaplara 500 lira fazladan yatıyor. Hükümet ile işçi konfederasyonları arasında sağlanan anlaşmaya göre, 315 bin asgari ücretli çalışan için 500 lira iyileştirme kararı alındı. Kamu işçilerinin ücretlerine 2021-2022’nin ilk 6 ayı için yüzde 12, diğer 6 aylar için yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapıldı.