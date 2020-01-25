Yüz binlerce çalışana ikramiye!

Yüz binlerce çalışan bekliyordu. Geri sayım başladı. Kamu işçisine ve kadroya geçen taşeron işçilere ödenecek ikramiye (tediye) ödemesi en az 913 lira olacak.

Kamu işçilerine her yıl 52 günlük ücretleri tutarında ilave tediye yani ikramiye ödeniyor. Bu ödeme de dört taksit halinde yapılıyor. İlk ödemenin tarihi Cumhurbaşkanı kararı ile belli olacak.Önceki yıllardaki uygulamalara göre ödemelerin ilki ocakta yapılıyordu. Bu yıl da benzer bir uygulamanın olması bekleniyor. Yetişmese dahi hemen şubat başında ikramiyeler hesaba yatacaktır.

Hesap nasıl yapılıyor?

İlave tediye ödemesinin miktarı günlük ücret üzerinden hesaplanıyor. 2020 yılının ilk taksiti olan ocak ayı tediye miktarı, kamu işçisinin 13 günlük ücreti olarak ödenecek.İlave tediyeye esas olan aylık kazançların hesabında, fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri dikkate alınmıyor. İlave tediyenin hesabı işçinin esas ücretinin aylık toplamına göre yapılıyor.

Kadroya geçen taşeron da alıyor

Çalıştığı kamu kurumunun işçisi haline gelen taşeron işçilere de ilave tediye ödenmesi gerekiyor. Tediye ödemesi yılın tamamında çalışan işçilere 52 gün olarak ödeniyor. Ocak ayı tediyesinde işçiler, bu açıdan herhangi bir sorunla karşılaşmayacak, 13 günlük ücretleri üzerinden tediyeler hesaplanarak ödenecek.

Diğer yandan belediyelerde taşeron olarak çalışırken belediye şirketlerine geçirilen işçiler ise kanunen bu şirketlerin ilave tediye ödemesi zorunluluğu olmadığı için ilave tediye alamıyorlar.

Haciz yok

İlave tediyelerin haciz edilmesi mümkün değildir. Konuyla ilgili Yargıtay kararlarında da ilave tediye ödemelerine haciz konulamayacağı hüküm altına alınmıştır. İlave tediyeden sigorta primi kesilebilir. Ayrıca tediyeler Damga Vergisi’ne de tabi.

Ödeme ne kadar olacak?

Kamuda kadroya geçen taşeron işçiler de dahil olmak üzere kamuda görev yapan işçilerin tamamına 13 günlük ücretleri üzerinden tediye ödemesi yapılacak. Bu kapsamda asgari ücretle çalışan bir işçiye 13 günlük ücreti karşılığı ‘en az 913 TL’ ilave tediye ödenecek. Kamu işçisinin ücreti arttıkça eline geçen tediye miktarı da artacak. 3.000 TL brüt ücreti olan bir kamu işçisine 929 TL, 3.500 TL brüt ücreti olan kamu işçisine 1.084 TL, 4.000 TL brüt ücreti olan kamu işçisine 1.239 TL ilave tediye ödenecek. (Posta)