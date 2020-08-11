Yusueli barajı son durum merak ediliyor. Yusufeli Barajı 225 metre gövde yüksekliğine ulaşırken, barajın tamamlanması için son 50 metre kaldı. Yusufeli barajını kim yapıyor? Yusufeli açıldı mı? Yusufeli barajı nerede?

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin vizyon projelerinden Yusufeli Barajı, yapımı tamamlandığında 275 metre yüksekliğiyle çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin en yüksek ve dünyanın 3'üncü yüksek barajı olacak. İnşaat çalışmaları yoğun şekilde devam eden barajın kurulu gücü 558 megavatı ve yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kilovat saati bulacak. Santral binası ve enerji yapılarında betonlama çalışmaları planladığı şekilde devam eden Yusufeli Barajı'nın tamamlanmasıyla milli bütçeye yıllık 1 milyar 500 milyon lira katkı sağlanacak. Proje sayesinde yaklaşık 2,5 milyon nüfuslu bir şehrin yıllık enerji ihtiyacı karşılanacak.Yusufeli barajını kim yapıyor? Yusufeli açıldı mı, açılış tarihi belli mi? Yusufeli barajı nerede?

YUSUFELİ BARAJI NEREDE?

Yusufeli Barajı; Karadeniz Bölgesi’nde, Artvin’in 70 kilometre güney batısında mesafede, Çoruh Nehri üzerinde inşa edilecek olup, tamamlandığında 540 MW kurulu güç ile yılda ortalama 1,8 milyar kWh enerji üretecek.

YUSUFELİ BARAJI AÇILDI MI?

Yusufeli Barajı, Artvin’deki 410 kilometrelik uzunluğa sahip Çoruh Nehri üzerinde, 26 Şubat 2013 tarihinde başladı. 2 milyar 130 milyon metreküp su depolanacak ve 2,5 milyar liraya mal olması planlanan projeyle günlük 3 milyon TL elektrik enerjisi geliri elde edilecek. Projenin 2021 yılında devreye girmesi planlanıyor.

YUSUFELİ BARAJINI KİM YAPIYOR?

Yusufeli Barajı inşaatı için 2012 yılında ihale düzenlendi. İhaleyi Limak, Cengiz ve Kolin firmalarının oluşturduğu LCK Yusufeli Adi Ortaklığı 486.875.000 TL ihale bedeli ile kazandı.