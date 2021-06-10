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Yusufeli Barajı’ndan çok özel görüntüler!

10 Haziran 2021 Perşembe - 14:05 | Son Güncelleme : 10 06 2021 - 14:11

CNN TÜRK ekibinden Fulya Öztürk ve Halil Kahraman'ın özel izinle girdiği Yusufeli Barajı'ndan çok özel görüntüler...


İş makinaları adeta havada uçuyor. Teleferikle bir yerden bir yere taşınıyor. 5 bin kişi 8 yıldır harıl harıl çalışıyor. Artık sona gelindi. Artvin'deki Yusufeli Barajı'nı, CNN TÜRK ekibi görüntüledi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yüzdük yüzdük Yusufeli Barajı'nda aralık ayı itibariyle ilk suyu tutmaya başlayacaklarını söyledi.

Eyfel Kulesi’nden sadece 25 metre daha kısa Yusufeli Barajı Türk mühendislerinin yoğun çabasıyla yapıldı. Onlar şantiyede kalıyor, projeyi tamamlamak için geri sayımdalar artık. Baraj bittiğinde, dünyanın üçüncü Türkiye'nin en yüksek barajı olacak.

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Yusufeli Barajı Türkiyenin en büyük barajı Yusufeli Barajından özel görüntüler
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