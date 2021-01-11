Yusufeli Barajı'nda son 4 metre! Dev jeneratör de yerine indirildi

Artvin'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren Yusufeli Barajı'nın gövdesinin tamamlanmasına 4 metre kalırken, Ünite-3'e ait 300 ton ağırlığındaki rotor da devasa tavan vinciyle başarılı şekilde yerine indirildi. Baraj tamamlandığında, 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3’üncü en yüksek barajı olacak.

Türkiye sınırları içinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu ´nun en büyük nehirlerinden, Çoruh Nehri üzerinde yapımına devam edilen Yusufeli Barajı ve HES Projesi inşaatı sürüyor.

275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye´nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda, 558 megavat kurulu güce sahip santral ile 2,5 milyon insanın elektrik ihtiyacı karşılanabilecek.

Yerin altında 110 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğinde ve 50 metre derinliğinde yapılan santral binasının beton imalatında sona gelindi. Türkiye´nin öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisler tarafından inşa edilen baraj projesinde, 271 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı. 2021 yılında devreye girmesi planlanan projede gövdenin tamamlanmasına 4 metre kaldı.

‘300 TONLUK JENERATÖR ROTORU İNDİRİLDİ’

Tamamlandığında milli bütçeye yıllık 1,5 milyar lira katkı sağlayacak vizyon projelerden Yusufeli Barajı'nda; Ünite-3'e ait 300 ton ağırlığındaki rotor da başarılı şekilde yerine indirildi. Projede, elektromekanik teçhizat işlerinin baraj inşaatına paralel şekilde yürütüldüğünü bildirdi. DSİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Santral 1, 2, ve 3'üncü ünitelerinde emme borusu ve gömülü parçaları, salyangoz ve türbin muhafazaları yerleştirilmiştir. Tüm ünitelerde ikinci faz betonu gömülü parçalarının montajları beton dökümü ile koordineli devam etmektedir. Ayrıca Ünite-3 ve Ünite-2 stator parçaları daimi yerlerine alınmıştır. Ağır parçaların kaldırılmasında ise tavan vinçlerine 340 ton kaldırma kapasitesi olan kaldırma kirişi bağlanarak 2 vinç senkronize olarak çalıştırıldı. Ünite-3'e ait 203 MVA gücündeki jeneratöre ait 300 ton ağırlığındaki rotor iki vincin senkronize çalıştırılmasıyla yerine başarılı olarak indirilmiştir” bilgisi verildi.

GÖVDESİ 100 KATLI GÖKDELENE EŞİT

Baraj inşaatında, 440 metre temel kotundan başlanarak, 710 metre kotuna yükselecek olan 275 metrelik gövde inşa edilecek. Gövde yüksekliği 100 katlı gökdelene eş değer olacak Yusufeli Barajı'nda, Artvin 'den Edirne 'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol veya 120 metrekarelik 60 bin konutun inşa edilebileceği 4 milyon metreküp beton kullanılacak. Günde 6 bin 500 metreküp beton dökümünün 3 hava hattı ile taşımalı olarak sürdüğü baraj projesinde gelecek yılın yarısından itibaren su tutulmaya başlanacak ve elektrik üretimine geçilecek.

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