Yusuf Sarınay kimdir? TOBB rektörü olan Prof. Dr. Yusuf Sarınay nereli, kaç yaşında? Biyografisi…

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne ilişkin atama kararları ile Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine seçme kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Yusuf Sarınay kimdir? Yusuf Sarınay hakkında merak edilenler…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Sabri Demir, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne de Prof. Dr. Yusuf Sarınay atandı. Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine ise H. Abdullah Kaya yeniden seçildi.

YUSUF SARINAY KİMDİR?

1959 Konya doğumlu olan Yusuf Sarınay, 1981 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu.

1983 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olan Sarınay, 1985 yılında yüksek lisans 1993 yılında doktora derecesi aldı.

1994 yılında MEB Talim Terbiye Kurulu’nda Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Özel İhtisas Komisyonu’nda görevlendirildi. 1996 yılında Hacettepe Üniversitesinde Yardımcı Doçentlik kadrosuna atandı. 2002 yılında doçentlik ünvanını aldı.

16 Ocak 2001 tarihinde Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü görevine atandı. Ekim 2003 tarihinde Türk Askeri Tarih Komisyonu Yürütme Kurulu Üyeliğine seçildi. 2004-2012 yıllar arasında Bakanlar Kurulu Kararı ile Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Üyeliği görevinde bulundu. 2004 yılında Milletlerarası Arşiv Konseyi’nin Avrupa Kolu Yönetim Kurulu Üyeliği görevine getirildi. 2005 yılında DPT 9. Kalkınma Planı Kültür Özel İhtisas Komisyonu’nda çalıştı. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu üyeliği ve Yunus Emre Enstitüsü Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.



Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nden 2012 yılında ayrılan SARINAY, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tarih bölümüne profesör olarak atandı. Türkiye’nin siyasi ve fikir hayatı, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Ermeni meselesi, Türk dış politikası ve Balkanlar konularında yayınlanmış çeşitli kitapları ve çok sayıda makalesi bulunuyor.