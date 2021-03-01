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Yusuf Güney, kürk giyen Bülent Ersoy'a demediğini bırakmadı! 'Erkek oldun, kadın oldun ama insan olamadın'

01 Mart 2021 Pazartesi - 12:03 | Son Güncelleme : 01 03 2021 - 12:03

Ünlü şarkıcı Yusuf Güney, 55 tilkinin kürkünün kullanıldığı paltoyu satın alan Bülent Ersoy'a "Erkek oldun, kadın oldun ama insan olamadın" diyerek tepki gösterdi.


Bülent Ersoy'un 450 bin TL ödeyerek satın aldığı paltosunda, 55 tilki kürkünün kullanılması sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Tepkilerin odağı haline gelen Ersoy'a en sert tepkilerden biri de şarkıcı Yusuf Güney'den geldi.
 
"VİCDANIN YOK"
 
Sosyal medya hesabından Bülent Ersoy'un kürklü fotoğrafını paylaşan Güney, "Erkek oldun, kadın oldun, solist oldun, assolist olsun, zengin oldun, sultan oldun ama bir insan olamadın Bülent Ersoy. Para senin, zevk senin. Vicdanın yok, alıyorsun. Marifetmiş gibi paylaşmasan olmaz mı" ifadelerini kullandı.
 

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