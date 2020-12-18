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Yusuf, Çetin'in hedefine giriyor!

18 Aralık 2020 Cuma - 18:02 | Son Güncelleme : 18 12 2020 - 18:02

Kanal D'nin sevilen dizisi Bir Annenin Günahı 5. bölüm fragmanı yayında!


Yusuf, sorgulayıcı tarafıyla giderek sonuca ulaşmaya başlamıştır. Onun bu başarısı Çetin'i tedirgin etmektedir. Çetin, yıllardır arzuladığı Sadri'nin koltuğuna oturmaktan dolayı mağrur bir şekilde zaferinin keyfini sürmektedir. Önündeki tek engel ve gerçekleri ortaya çıkarabilecek olan Yusuf'a karşı Yağmur'u doldurarak bu tehlikeyi bertaraf etmeye çalışır. Fakat, bu hamlesi sürekli olarak geri teper. Çünkü Yağmur, Çetin'den çok, sevdiği adam olan Yusuf'a güvenmektedir. Bu durum Çetin'i çileden çıkarır. Sadri'nin ölümündeki kirli planının ortaya çıkacak ve her şeyi kaybedecek olması onu giderek daha da öfkeli hale getirir. Planlarına engel olduğunu gördüğü aşıkları yolundan çekmek için her şeyi yapabileceğini gösterir.
 

Bir Annenin Günahı yeni bölümüyle 19 Aralık Cumartesi 20.00'de Kanal D'de!

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