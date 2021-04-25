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Yüsra Geyik ve Rıza Kocaoğlu aşk mı yaşıyor?

Yüsra Geyik ve Rıza Kocaoğlu aşk mı yaşıyor? Arka Sokaklar dizisinin Zeliş'i Yüsra Geyik, kendisi gibi oyuncu olan 42 yaşındaki Rıza Kocaoğlu ile görüntülendi. 
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