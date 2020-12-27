Yüsra Geyik, Survivor Mert ile dalga geçti!

Ekranların en uzun soluklu sevilen dizisi olan Arka Sokaklar ile adını duyuran Yüsra Geyik yaptığı yorumla olay yarattı.

Arka Sokaklar dizisi ile büyüyen Yüsra Geyik 10 yıldan fazladır süren dizide Zeliş karakteri ile oldukça seviliyordu. Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş olarak gönülleri fetheden Yüsra Geyik, Survivor yarışmasıyla yıldızı parlayan Mert Öcal'a yaptığı yorumla gündeme geldi.

Survivor yarışmasından sonra sosyal medyada her yaptığıyla öne çıkan Mert Öcal yeni bir paylaşım yaptı ve paylaşımına "Hayat bir sahne, ıs¸ıklar so¨nu¨yor ama kostu¨mler hala u¨zerimizde..." notunu düştü.

Bu notu gören Geyik kendini tutamadı ve arkadaşının bu yorumuna "İnanılmaz şahane bir söz kim söylemiş bunu Mert Bey" diyerek yanıt verdi. Survivor Mert'in sözüyle dalga geçen güzel oyuncuya yanıt gecikmedi.

Survivor Mert Öcal Yüsra Geyik'e "Ben" yanıtını verdi. İkilinin bu yazışmasına ise beğeni ve yorum yağdı.