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Yüsra Geyik Arka Sokaklar dizinden ayrılıyor mu? Yüsra Geyik Arka Sokaklar'dan ayrıldı mı?

04 Haziran 2021 Cuma - 11:51 | Son Güncelleme : 04 06 2021 - 11:51

Yüsra Geyik diziden ayrılıyor mu? Kanal D ekranlarının uzun soluklu dizisinde yaprak dökümü yaşanıyor. Arka Sokaklar'da 15 yıldan bu yana kadroda yer alan Onur Bay'ın ayrılmasının ardından Yüsra Geyik'in de projeye veda edeceği öğrenildi.


Arka Sokaklar dizisinden Yüsra Geyik Arka ayrılıyor mu? Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Arka Sokaklar'dan peş peşe gelen ayrılık haberleri geliyor. 15 yıldan bu yana dizinin kadrosunda yer alan Onur Bay'ın ardından Onur Bay'ın ablası karakterini canlandıran Yüsra Geyik'in de 15 yıldan bu yana içinde yer aldığı Arka Sokaklar’dan ayrılacağı belirtildi.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre Zeliş karakterini oynayan Yüsra Geyik de projeden ayrılıyor. Geyik, dizinin yeni bölümlerinde genç bir muhabir rolünü canlandırıyordu.

YÜSRA GEYİK KİMDİR?

Türk dizi tarihinin en uzun soluklu dizisinde 15 yıldır yer alan Yüsra Geyik, 21 Haziran 1990 tarihinde Samsun'da doğumlu.

İlkokul 1. sınıfı Samsun'da okuduktan sonra ailesinin taşınması üzerine 2. sınıfa İstanbul Ataköy'deki 60.yıl Ataköy İlköğretim Okulu'nda başladı. Henüz dördüncü sınıftayken okullarına gelen bir tiyatro kursuyla tiyatro hayatına başladı.

Yüsra Geyik ilk olarak Hayat Bilgisi adlı dizide oynadı. Daha sonra ise Yabancı Damat ve Afacanlar Kampı adlı dizilerde oynadı. Arka Sokaklar dizisinde de Zeliş karakterine can veriyor.

 

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