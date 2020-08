Yurtlar ne zaman açılacak? Bakan tarih verdi

“700 BİNDEN FAZLA KAPASİTELİ ALTYAPIMIZ VAR”

Bakan Kasapoğlu yurtların gerçek sahibi öğrencilere üniversiteler açılır açılmaz teslim edileceğini belirtti. Bakan Kasapoğlu şunları söyledi:

“İL SPOR VE ENGELLİ SPOR MERKEZLERİ 17 AĞUSTOS’TA AÇILACAK”

İl Spor ve Engelli Spor Merkezlerinin 17 Ağustos’ta açılacağını bildiren Bakan Kasapoğlu “Ama biz Bakanlık olarak halı sahaların açılmasını gerçekleştirdik. 17 Ağustos itibarıyla İl Spor Merkezleri ile Engelli Spor Merkezleri yine tedbirlerle halkımızın kullanımı ve erişimine hazır olacak. Pandemiyi atlatalım, maçlarımız yine seyirci ve coşkusuyla çok daha güzel müsabakaları birlikte izleyelim” dedi.

“SPORUN ÖNCÜSÜ KADINLAR”

Bakan Kasapoğlu, toplumun her kesimini sporla buluşturmak istediklerini, bu amaçla kadınların spor tesislerine erişimini kolaylaştıracak düzenlemeler yapacaklarını söyledi. Bakan Kasapoğlu “Kadın toplumun öncüsü, o anlamda kadınların öncü olduğu her proje çok daha başarılı olur. O yüzden kadınlarımızın tesislere erişimlerini öncelikli olarak düşünüyoruz. Kadınlarımızın toplumun öncüleri olarak ailelerine de, arkadaşlarına da öncü olacaklarını düşünüyorum. Sporun öncüsü kadınlardır, diyorum. Toplumun her kesimini tesislerle, sporla buluşturacağız. Çünkü toplumun sağlığı noktasında her alanda çok önemli bir olgu. Ve bunu güçlendirmek de Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bizlerin en önemli görevi. Bu da bize ayrı bir heyecan veriyor” diye konuştu.