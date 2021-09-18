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Yurt içindeki terörist sayısı ilk kez 200'ün altına düştü

AA |  18 Eylül 2021 Cumartesi - 22:32 | Son Güncelleme : 18 09 2021 - 22:54

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yurt içindeki terörist sayısının ilk defa 200’ün altına düşerek 197’ye gerilediğini söyledi.


Bakan Soylu, Keşan ilçesinde Gökçetepe Milli Parkı'nda düzenlenen AK  Parti İstanbul Gençlik Kolları Eğitim ve Motivasyon Kampı'nda yaptığı konuşmada,  Türkiye'nin terörle mücadelede önemli bir noktaya geldiğini belirtti.
 
Türkiye'deki terörist sayısının ilk kez 200'ün altına düştüğünü  vurgulayan Soylu, "Bu akşam itibarıyla Türkiye'deki terörist sayısı, içerideki  ilk kez 200'ün altına düştü, sayı 197'ye geldi. Bunu şunun için söyledim;  terörden arındırılan Türkiye, huzurlu bir Türkiye'dir." diye konuştu.
 
Hakkari'ye gittiğinde esnafla sohbet ederken yanına bir genç  geldiğini, 'Bakanım ben üniversiteyi kazandım" dediğini anlatan Soylu,  konuşmasına şöyle devam etti:
 
"Dedim ki 'Ne güzel, hayırlı olsun, ben normal bir iş olarak  görmüştüm. 'Ama nereyi kazandım biliyor musunuz?' dedi. 'Tıp fakültesini  kazandım' dedi. Size bir rakam vereceğim 2016'da Hakkari'de tıp fakültesini  kazanan kişi sayısı 0, 2017-2018 yılında kazanan sayı 0. 2019-2020 yılında 4.  2020-2021 yılında kazanan sayısı 19.
 
Sayın Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin ve Cumhur İttifakı'mızın  mücadelesinin ne olduğu, belki de bu rakamlarla ortaya çıkar. Geçen hafta Ağrı'ya  gittim. Ağustos ayında Ağrı Dağı'na tırmanışta her gün 600-650 kişinin kampı  vardı. En zirveye kadar. Sevgili gençler bizim ülkemize huzur yakışır, kardeşlik  ve beraberlik yakışır. Zenginlik yakışır güçlü ve büyük bir Türkiye yakışır."
 

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu terörist
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