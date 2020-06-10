Yurt dışından gelenlere test ve karantina olacak mı? Bakan Koca açıkladı!

Türkiye ve dünyada corona virüs ile ilgili gelişmelerin değerlendirildiği Bilim Kurulu toplantısının açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yurt dışından gelenler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, Yurt dışından gelenlere test ve karantina olacak mı? Havalimanlarında corona testi yapılacak mı? Yurt dışından gelenler sağlık taramasından geçirilecek mi? İşte Bakan Fahrettin Koca'nın açıklamaları...
Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Avrupa'dan farklı olarak yurt dışından gelenlerin sağlık taramasından geçirileceğini açıkladı.
YURT DIŞINDAN GELENLERE TEST VE KARANTİNA OLACAK MI?
Bakan Koca yurt dışından gelenlere yapılacak uygulamalar hakkında şunları söyledi:
"Bu geçişlerin uçuşların nasıl yapılabileceği konusu çok tartışıldı. Avrupa ülkeleri bu süreçte havalimanlarında test yapılmasını önermedi. Avrupa ülkeleri bu testi önermiyor ve yapmıyor. Biz Türkiye'de turizmin yoğun olduğu bölgelerde yerleşim yerlerini sertifikalandırarak, bilgilendirerek detayları belirlemiş olduk. Biz şunu yapmak istiyoruz. Yurt dışından gelen tüm vatandaşları sağlık taramasından geçirmek istiyoruz. Ateş yüksekse, bulgu varsa, en ufak şüphe varsa hastanede tedavisini planlıyor olacağız. Takvimle bu planlandı. Almanya'ya ne zaman açılacak... Ülkelerle görüşülerek takvimde mutabık kalındı. O ülkelerde vaka durumunu bilmek istiyoruz. Seferler yapıldığında o ülkelerde bir risk olduğunu görürsek yeniden değerlendirme süreci içinde olacağız."