Yurt dışından gelenlere karantina kalktı mı? 14 gün karantina süreci kalktı mı?

Yurtdışından gelenlere karantina olacak mı? sorusu, yaz tatili Türkiye’de geçirmek isteyenlerin en merak ettiği soruların başında geliyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, yurt dışından gelenlerle ilgili de bilgi paylaştı. Peki, Yurt dışından gelenlere test uygulanacak mı? Yurt dışından gelenlere karantina devam ediyor mu? İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan karantina açıklaması…

Corona virüsü salgınıyla ilgili son gelişmelerin değerlendirildiği Bilim Kurulu toplantısını sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kamuoyu ile yen bilgileri paylaştı. Sağlık Bakanı Koca, dün yaptığı açıklamada, yurt dışından gelenlere karantina kalktı mı, sorusuna da yanıt verdi. Bakan, Avrupa'dan farklı olarak yurt dışından gelenlerin sağlık taramasından geçirileceğini açıkladı. Peki, Yurt dışından gelenlere karantina olacak mı, test uygulanacak mı?

YURT DIŞINDAN GELENLERE KARANTİNA BİTTİ Mİ?

Bakan Koca yurt dışından gelenlere yapılacak uygulamalar hakkında şunları söyledi:

"Bu geçişlerin uçuşların nasıl yapılabileceği konusu çok tartışıldı. Avrupa ülkeleri bu süreçte havalimanlarında test yapılmasını önermedi. Avrupa ülkeleri bu testi önermiyor ve yapmıyor. Biz Türkiye'de turizmin yoğun olduğu bölgelerde yerleşim yerlerini sertifikalandırarak, bilgilendirerek detayları belirlemiş olduk. Biz şunu yapmak istiyoruz. Yurt dışından gelen tüm vatandaşları sağlık taramasından geçirmek istiyoruz. Ateş yüksekse, bulgu varsa, en ufak şüphe varsa hastanede tedavisini planlıyor olacağız. Takvimle bu planlandı. Ülkelerle görüşülerek takvimde mutabık kalındı. O ülkelerde vaka durumunu bilmek istiyoruz. Seferler yapıldığında o ülkelerde bir risk olduğunu görürsek yeniden değerlendirme süreci içinde olacağız."

14 günlük karantina yurtlar yerine evlerde devam edecek.