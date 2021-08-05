Yurt dışındaki depolar 'e-ihracat'ı uçurabilir

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, dünyada 4.3 trilyon dolar lık hacme ulaşan e-ticaret in pandemide fırsata çevrilebileceğine dikkat çekerek, “Kısıtlama şartlarında tüketiciler, ihtiyaçlarını internetten karşılama yolunu seçiyor.

Öyle ki, 2021 e-ticaretin altın yılı olarak kabul görüyor. Firmalarımızın yurt dışında depo kurması gibi yapılanmalarına destek olacak bir model geliştirilmesi, 4 milyar kişiye ulaşma imkanı veren e-ticarette bize hız ve maliyet avantajı sağlayacak. Türkiye’de ofis ve temsilciliği olmayan uluslararası pazaryeri firmalarına ülke tanıtımı yapılması gerekiyor” dedi.

İSO, geleneksel ticaretteki payı hızla artan e-ticaretteki gelişmeleri, video konferans olarak düzenlediği, ‘E-ticaret ve E-ihracatta Fırsatlar’ panelinde ele aldı.

Yurt dışı için destek

Bahçıvan, “E-ihracatta lojistik maliyetlerinin yüksek oluşu, firmalarımız için bir sorun alanıdır. Firmalarımızın bir işbirliği modeli ile biraraya gelerek yurt dışında kuracakları depo yapılanmalarına destek olacak bir model geliştirilmesinin, firmalarımıza e-ticarette hız ve maliyet avantajı sağlayacağını düşünüyoruz. Bakanlığımızın açıkladığı lojistik merkezleri alternatif bir çözüm olacaktır. Firmalarımızın yurt dışındaki faaliyetleri ile ilgili Ticaret Bakanlığı’nın sağlamış olduğu Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği kapsamına, yabancı pazar yerlerine üyelik ile ilgili giderlerin de dahil edileceği bir destek modeli geliştirilmesi de önemli” dedi.

E-İhracat Dairesi