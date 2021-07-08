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Hazine ve Maliye Bakanlığı yurt dışı memur aylıkları genelgesi! Maaşlar güncellendi!

08 Temmuz 2021 Perşembe - 12:15 | Son Güncelleme : 08 07 2021 - 12:16

Yurt dışında görevli memura müjde... Maaşlar arttı. Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni maaş genelgesini yayımladı. 2021 yılı yurt dışı aylıkları konulu yayınlanan genelgede, yurt dışında görevli memurların maaş katsayıları güncellendiği duyuruldu. Peki, Yurt dışında görevli memurların maaşları değişti mi? 2021 yurt dışı aylıkları ne kadar oldu? İşte Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın maaş genelgesi!


Hazine ve Maliye Bakanlığı yurt dışı aylıklarına ilişkin genelge yayımladı. Bakanlık tarafından yayımlanan genelgede 2021 yılı temmuz ayına ait yurt dışı emsal katsayılarına ilişkin düzenlemeler yer aldı. Peki, Yurt dışında görevli memurların maaşları değişti mi? 2021 yurt dışı aylıkları ne kadar oldu? Yurt dışında görevli memurların maaş katsayıları ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yurt dışı aylıkları maaş genelgesi...
 
Hazine ve Maliye Bakanlığı 'Yurt Dışı Aylıkları" konulu bir genelge yayımladı. Genelgede, sürekli görevle yurt dışında bulunan memurların aylıklarına uygulanacak emsal katsayıların yeniden belirlendiği belirtildi. 
 
Genelgeye göre, kurumların yurt dışı kadrolarında görev alan devlet memurlarının 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren aylıklarının hesaplanmasında aylık gösterge tablosu ile 1 Temmuz - 31 Aralık döneminde gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde belirlenen aylık katsayısının ve döviz kurlarının dikkate alınarak yeniden düzenlendiği belirtildi. 
 
Genelgedeki çizelgeler için TIKLAYINIZ
 

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