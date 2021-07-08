Hazine ve Maliye Bakanlığı yurt dışı memur aylıkları genelgesi! Maaşlar güncellendi!

Hazine ve Maliye Bakanlığı yurt dışı aylıklarına ilişkin genelge yayımladı. Bakanlık tarafından yayımlanan genelgede 2021 yılı temmuz ayına ait yurt dışı emsal katsayılarına ilişkin düzenlemeler yer aldı. Peki, Yurt dışında görevli memurların maaşları değişti mi? 2021 yurt dışı aylıkları ne kadar oldu? Yurt dışında görevli memurların maaş katsayıları ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yurt dışı aylıkları maaş genelgesi...
Hazine ve Maliye Bakanlığı 'Yurt Dışı Aylıkları" konulu bir genelge yayımladı. Genelgede, sürekli görevle yurt dışında bulunan memurların aylıklarına uygulanacak emsal katsayıların yeniden belirlendiği belirtildi.
Genelgeye göre, kurumların yurt dışı kadrolarında görev alan devlet memurlarının 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren aylıklarının hesaplanmasında aylık gösterge tablosu ile 1 Temmuz - 31 Aralık döneminde gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde belirlenen aylık katsayısının ve döviz kurlarının dikkate alınarak yeniden düzenlendiği belirtildi.
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