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Yurt bulamayan üniversite öğrencileri ile ilgili flaş açıklama

AA |  31 Ekim 2021 Pazar - 12:43 | Son Güncelleme : 31 10 2021 - 12:47

Öğrenci yurtlarıyla ilgili son dakika açıklaması! Boş kontenjan müjdesi geldi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, yüksek kira nedeniyle ev bulmakta zorlanan öğrencilere Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlardaki boş kontenjanları değerlendirmeleri çağrısında bulundu.


Alişarlı, AA muhabirine, YÖK Başkanı'nın katılımıyla üniversitede  düzenlenen Batı Karadeniz Üniversiteleri Birliği dönem toplantısında, Gençlik  Spor İl Müdürlüğünün kendilerine sunduğu KYK verilerine göre, Batı Karadeniz'deki  14 ilde bulunan yurtlarda çok sayıda boş kontenjanın olduğunu söyledi.
 
Bolu'da KYK yurtlarında 1200 kişilik boş kontenjanın olduğuna dikkati  çeken Alişarlı, "Bu sayılara göre kız öğrenci yurtlarında doluluk oranı yüzde 90,  erkek öğrenci yurtlarında boşluk çok daha fazla görülüyor. Bölgemizdeki 14 ilin  kontenjan verileri, genel örnekliği sağlayacak kadar büyük oranda. Bu sayılara  göre, bölgemiz illerindeki KYK yurtlarında 1000 ila 2000 arasında boş kontenjan  olduğu, dolayısıyla aslında yurt sorunu olmadığı görülüyor" ifadelerini  kullandı.
 
Alişarlı, yurtların yetersiz kaldığı, öğrencilerin mağdur olduğu gibi  asılsız ve mesnetsiz söylentilerle bir provokasyon yapıldığını vurgulayarak,  "Bunu rahatlıkla söylüyorum ki resmi kaynaklara göre, Batı Karadeniz  Üniversiteleri Birliği sahamızdaki illerimizin hiçbirinde yurt kontenjanlarında  bir sorun bulunmuyor" dedi.
 
Öğrencilere kiralanan evlere de değinen Prof. Dr. Alişarlı, şunları  kaydetti:
 
"Öğrencilerin ev kiralamada yüksek fiyatlardan şikayet ettikleri, bu  konuda sıkıntılar olduğu ortada. Yüz yüze eğitime dönülmesiyle kiralık ev  ihtiyacının birden artması ve mevcut ev miktarının az olması nedeniyle kimi ev  sahiplerinin fiyatları artırdıklarını, kimilerinin de daha makul davrandıklarını  biliyoruz. Çağrımız, öğrencilerimizin KYK yurtlarındaki boş kontenjanları  değerlendirmeleridir."
 
"Herkesi aşı olmaya davet ediyoruz"
 
Aşı olmadan salgın hastalıkları engelleme şanslarının olmadığını  vurgulayan da Alişarlı, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"Virüsler yapıları gereği hayatta kalmak için sürekli mutasyona  uğramaktadır. Pandemi sürecinde sürekli aşı geliştirirsiniz ama virüs de  değiştiği için aşı fayda etmez. Şimdi işin başında bu virüs ciddi değişime  uğramamışken hızlı şekilde aşılama yaparak virüsü kontrol altına alma şansımız  var. Bu fırsatı değerlendirmek istediğimiz için halkımıza en baştan beridir  sürekli çağrıda bulunuyoruz. Bu çağrıların hedefi, toplum sağlığını korumaktır.  Asla bir baskı unsuru olarak görülmemesi gerekiyor. Rahatlıkla söylüyoruz ki,  pandemiden kurtulmanın şimdilik başka yolu yok. Verilere bakıldığında ölüm oranı,  aşı olmayanlarda çok yüksek. Halkımızı korumak ve ülkemizin tüm sistemlerinin  tekrar kapanmalara gitmeden çalışabilir olmasını sağlamak için aşılamaya destek  veriyoruz."
 
Rektör Alişarlı, BAİBÜ öğrencilerinin yüzde 85 ile yüksek oranda  aşılamaya sahip olduğunu, bu sayede herhangi bir aksaklık olmadan eğitim öğretimi  sürdürdüklerini belirterek, herkesi aşı olmaya davet etti.

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